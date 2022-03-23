Где преступники времен СССР добывали оружие

У советских бандитов было три «деятельных» способа добычи «волын» – их можно было купить, отобрать у тех, кто имел стволы на законных основаниях или… сделать оружие самим. Очень часто в арсенале преступников Советского Союза использовалось «эхо войны» – стрелковое вооружение, оставшееся со времен Гражданской и Великой Отечественной войн.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Какие регионы Советского Союза были вооружены «до зубов»

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Политику изъятия у населения незарегистрированных, а потому незаконных арсеналов оружия и боеприпасов советская власть начала незамедлительно после своего укрепления. Еще в гражданскую войну наметились территориальные «очаги напряженности» в этом плане. Одним из главных оплотов «самодеятельной военщины» был Северный Кавказ, там «демилитаризация» «детей гор» проходила в буквальном смысле с боями.Оружие (винтовки, ручные и станковые пулеметы, револьверы и маузеры) изымалось сотнями, а боеприпасы к нему – тысячами единиц. Горные селения оцепляли подразделения НКВД, кавказцев, прятавших оружие, показательно расстреливали. Доходило до того, что в 1925 году в одной из таких операций в Чечне была использована артиллерия (!): части Красной Армии штурмовали аул Дай. Были жертвы, в том числе, среди мирного населения. В результате у побежденных горцев изъяли боле 25 тысяч винтовок, свыше 4 тысяч револьверов, два пулемета, телеграфный аппарат (!). десятки тысяч патронов…

Подобные операции по разоружению местного населения в Чечено-Ингушетии и Дагестане проводились вплоть до начала Второй Мировой войны. Но полностью зачистить этот регион от незаконно хранившегося оружия у властей так и не получилось. Аналогичная ситуация сложилась на Урале в 30-х годах – там, вскрывая повстанческие очаги, чекисты параллельно занимались изъятием оружия – помимо пулеметов, винтовок, револьверов и патронов к ним у сибиряков имелась еще и взрывчатка – аммонал, минный порох...

Операция «Арсенал», инициированная и проводимая КГБ СССР вплоть до 80-х годов ХХ века, неизменно давала ощутимые результаты по изъятию боевого оружия и боеприпасов на Северном Кавказе, в западных областях Украины и Белоруссии, в Прибалтике…

Источники поставки стволов для советских бандитов

До середины 80-х годов черный рынок боевого огнестрельного оружия в основной своей массе состоял из стволов, поставляемых из северокавказских республик и Прибалтики. Это были пистолеты, автоматы, обрезы винтовок Мосина и «Маузера»... Взрывчатка добывалась опять-таки, посредством выпаривания-выпиливания необходимых веществ из снарядов и бомб Великой Отечественной, в великом множестве оставшихся на полях сражений, и на так и не оприходованных военных складах. Впрочем, лихие 90-е еще только маячили на горизонте, поэтому взрывчатку использовали лишь рыбаки-браконьеры.

Оружие также воровали из воинских частей, где его учет оставлял желать лучшего, преступниками активно использовались обрезы охотничьих ружей. К примеру, известная семейная банда «Семь Симеонов» (братья Овечкины), пытавшаяся в 1988 году угнать самолет заграницу, без проблем заранее приобрела 2 гладкоствольных охотничьих ружья, комплектующие для взрывчатки, и впоследствии сделала из всего этого обрезы и самодельные бомбы.

Кроме того, бандиты нападали на милиционеров и инкассаторов с целью завладения табельным оружием, эти случаи нашли отражение во многих советских детективах, в том числе, телевизионных.

Что и сколько стоило

Немецкая винтовка «Маузер» ценилась дороже отечественной «трехлинейки» на целых 20 рублей (солидная сумма, по советским меркам, между прочим, – полноценный, без излишеств, недельный обед в ресторане) – за германский винтарь просили 50 рублей. Стоимость их обрезов сразу же падала на две трети. Столько же, сколько и фрицевский «Маузер», стоил отечественный пистолет «ТТ» – любимое оружие киллеров 90-х: у пистолета была хорошая точность боя, он и сейчас за простоту и надежность ценится у преступников. Хорошо продавались и револьверы, но стоили они дешевле.

А можно было и сконструировать

Советский преступник был не только жесток и коварен, но еще и пытлив, изобретателен. Когда не было источников для добычи оружия, его делали сами. Причем зачастую на довольно высоком уровне. Пример – история банды «фантомасов», действовавших в СССР в 60 – 70- годах ХХ века. Деятельность ростовской ОПГ братьев Толстопятовых вошла в анналы отечественной криминалистики.