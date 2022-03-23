Чем опасен жук-кожеед и как его выгнать из дома

Казалось бы, что общего может быть у жука и человека? А на самом деле много чего, например, дом. "Рамблер" рассказывает, какими коварными могут маленькие жуки-кожееды и как с ними справиться.
Хотелось бы, конечно, сразу сказать жуку: "Давай, до свидания". Но это не так просто. Осложняется ситуация тем, что жуки-кожееды могут выглядеть совершенно по-разному, а едят вообще абсолютно все: ковры, книги, текстиль, обои, бетон, штукатурку, комнатные цветы и продукты. В зависимости от пищевых предпочтений выделяется несколько видов: ковровый, шубный, музейный, ветчинный, цветочный и кожеед Смирнова.
Кроме того, что они портят вещи и еду, они могут переносить яйца гельминтов и заражать человека. Человека жуки-кожееды кусают редко, так как не являются кровососущими насекомыми, в отличие от тех же клопов. Но укусы могут вызывать аллергическую реакции.
Не надо мириться с таким неприятным соседством. Возьмите ситуацию под контроль и попрощайтесь с опасным насекомым навсегда. Вот, что нужно для этого сделать:
Все это поможет, если не избавиться от жуков навсегда, то серьезно сократить их количество. Повторяйте до полной победы. Если же усилия не принесли результата, стоит обратиться за помощью к специальным службам, которые занимаются дезинсекцией в вашем городе. Специалисты помогут подобрать оптимальный вариант и удалить насекомых навсегда.