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1 час назад

Чем опасен жук-кожеед и как его выгнать из дома: инструкция

Казалось бы, что общего может быть у жука и человека? А на самом деле много чего, например, дом. "Рамблер" рассказывает, какими коварными могут маленькие жуки-кожееды и как с ними справиться.

Чем опасен жук-кожеед и как его выгнать из дома
Фото: AdobeStockAdobeStock

"Ты кто такой?"

Хотелось бы, конечно, сразу сказать жуку: "Давай, до свидания". Но это не так просто. Осложняется ситуация тем, что жуки-кожееды могут выглядеть совершенно по-разному, а едят вообще абсолютно все: ковры, книги, текстиль, обои, бетон, штукатурку, комнатные цветы и продукты. В зависимости от пищевых предпочтений выделяется несколько видов: ковровый, шубный, музейный, ветчинный, цветочный и кожеед Смирнова.

gbohne/wikimedia.org

Кроме того, что они портят вещи и еду, они могут переносить яйца гельминтов и заражать человека. Человека жуки-кожееды кусают редко, так как не являются кровососущими насекомыми, в отличие от тех же клопов. Но укусы могут вызывать аллергическую реакции.

Как бороться

Не надо мириться с таким неприятным соседством. Возьмите ситуацию под контроль и попрощайтесь с опасным насекомым навсегда. Вот, что нужно для этого сделать:

  1. Найти места обитания. Внимательно осмотрите каждый уголок своего жилья, перепроверьте все вещи и все труднодоступные места, особенно вблизи батарей.
  2. Удалите насекомых. Также можно воспользоваться инсектицидом.
  3. Постирайте вещи. Используйте программу с максимально высокой температурой, которая подходит для ткани, из которой изделия изготовлены.
  4. Вымойте дом. Убирать квартиру следует регулярно, а не только перед приходом гостей.

Все это поможет, если не избавиться от жуков навсегда, то серьезно сократить их количество. Повторяйте до полной победы. Если же усилия не принесли результата, стоит обратиться за помощью к специальным службам, которые занимаются дезинсекцией в вашем городе. Специалисты помогут подобрать оптимальный вариант и удалить насекомых навсегда.

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