Чем опасен жук-кожеед и как его выгнать из дома

Казалось бы, что общего может быть у жука и человека? А на самом деле много чего, например, дом. "Рамблер" рассказывает, какими коварными могут маленькие жуки-кожееды и как с ними справиться.

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"Ты кто такой?"

Хотелось бы, конечно, сразу сказать жуку: "Давай, до свидания". Но это не так просто. Осложняется ситуация тем, что жуки-кожееды могут выглядеть совершенно по-разному, а едят вообще абсолютно все: ковры, книги, текстиль, обои, бетон, штукатурку, комнатные цветы и продукты. В зависимости от пищевых предпочтений выделяется несколько видов: ковровый, шубный, музейный, ветчинный, цветочный и кожеед Смирнова.

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Кроме того, что они портят вещи и еду, они могут переносить яйца гельминтов и заражать человека. Человека жуки-кожееды кусают редко, так как не являются кровососущими насекомыми, в отличие от тех же клопов. Но укусы могут вызывать аллергическую реакции.

Как бороться

Не надо мириться с таким неприятным соседством. Возьмите ситуацию под контроль и попрощайтесь с опасным насекомым навсегда. Вот, что нужно для этого сделать:

Найти места обитания. Внимательно осмотрите каждый уголок своего жилья, перепроверьте все вещи и все труднодоступные места, особенно вблизи батарей. Удалите насекомых. Также можно воспользоваться инсектицидом. Постирайте вещи. Используйте программу с максимально высокой температурой, которая подходит для ткани, из которой изделия изготовлены. Вымойте дом. Убирать квартиру следует регулярно, а не только перед приходом гостей.