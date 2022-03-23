Зачем козлу борода

Главное украшение козла — конечно же, рога. Но кроме них, еще один важный отличительный признак красивого благородного животного — это борода.

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На самом деле небольшая бородка растет и у самок, но тягаться с самцами в красоте и пышности они не могут. Никакой полезной функции борода не выполняет, и, конечно, животное выживет и без нее.

Тем не менее считается, что густая и длинная борода нужна самцам для привлечения самок. В период брачных игр они опускают голову к земле и трясут, демонстрируя свою мощь и самые серьезные намерения. Кроме того, козлы часто натирают бороду секретом подхвостовых желез, которые содержат половые феромоны. Это тоже служит для привлечения внимания самок, а самцам говорит о том, что перед ними серьезный соперник.

По бороде можно примерно понять, сколько животному лет. У козлов борода растет всю жизнь, и чем старше козлик, тем длиннее его бородка.