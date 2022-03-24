Как прошел единственный в истории бокса бой мужчины и женщины

Бокс — один из самых зрелищных и в то же время жестоких видов спорта. Бить друг друга руками по голове считается делом для настоящих мужчин, на девушек-боксеров многие смотрят предвзято, однако и они способны устраивать мощные перформансы. Американка Маргарет Макгрегор, являющаяся однофамилицей знаменитого ирландского бойца ММА, в конце 1990-х решила не ограничиваться боями с женщинами и провела поединок против мужчины. Та встреча оказалась первой и пока единственной в истории профессионального бокса. «Лента.ру» вспомнила о предыстории и ходе боя, а также его последствиях.

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Спортивная карьера Макгрегор началась с несчастливого брака. Муж, возможно, сам того не зная, следовал заветам домостроя и иногда поколачивал жену. В какой-то момент девушка решила научиться самостоятельно себя защищать и отправилась заниматься кикбоксингом. Единоборства пришлись американке по душе, однако со временем она сосредоточилась на боксе. Там спортсменка добилась серьезных успехов и добралась до профессионального уровня. Побои и муж остались в прошлом.

В профессиональном боксе американка дебютировала в апреле 1999 года в возрасте 36 лет, проведя два поединка в течение трех недель с будущей чемпионкой мира по нескольким версиям Лейлой Маккартер. Тогда американка была далека от титулов и оба раза решением судей уступила Макгрегор. После этого была повержена так и оставшаяся малоизвестной представительница США Шелли Лэй, но главное событие в карьере Макгрегор было впереди.

Промоутеры Джим Рапп и менеджер Боб Джарвис решили организовать беспрецедентный перформанс, столкнув на ринге мужчину и женщину.

Изначально они подобрали для этой цели одну из сильнейших боксерш мира Кристи Мартин и спортсмена-любителя Мартина О'Мэлли. Бой не состоялся, но промоутеры не отказались от своей идеи и принялись искать замену. Выбор был сделан в пользу Макгрегор и еще одного любителя Гектора Моралеса из Мексики. Последний очень быстро сдался под напором общественности и пошел на попятную. Американка же была полна решимости сразиться с мужчиной, и оппонент для нее все-таки нашелся.

Им оказался 34-летний канадец китайского происхождения Лой Чоу, который какое-то время тренировал Моралеса, занимался тяжелой атлетикой и даже успел попробовать себя в качестве жокея. В боксе, как и Макгрегор, он провел всего три боя, которые проиграл. Чоу сетовал на то, что в соперники ему доставались боксеры с опытом участия в профессиональных боях.

Макгрегор готовилась к поединку с большим желанием. Наставник спортсменки Верн Миллер рассказывал, что в последние дни перед встречей с Чоу ему приходилось останавливать яростно тренирующуюся подопечную, чтобы та успела восстановиться. От больших интервью Маргарет отказывалась, ссылаясь на нехватку времени. Перед боем она ограничивалась короткими комментариями.

Чоу был более разговорчивым и подарил журналистам несколько ярких цитат. В частности, канадец оригинально ответил на вопрос о том, каково ему будет впервые в жизни бить представительницу слабого пола. «Она уже не женщина, когда выходит на ринг. Она мой противник», — резюмировал Чоу.

Тяжело в бою

После получения принципиального согласия от участников предстоящей «битвы полов» Рапп и Джарвис принялись искать площадку для проведения боя, а также организацию, готовую взять это специфическое мероприятие под свою эгиду. Тут начались настоящие сложности, так как Женская ассоциация бокса была категорически против. С аналогичными заявлениями выступили боксерские организации практически всех американских штатов.

Спасение нашли в штате Вашингтон, а именно в Сиэтле. Незадолго до поединка там приняли закон о гендерном равенстве, поэтому просто не могли сдать назад и отказаться от организации такого перформанса. Нашлась там и атлетическая комиссия, выдавшая лицензии на встречу, что сделало ее профессиональной. Ведущие американские промоушены всячески дистанцировались от поединка. Особенно жестко высказался знаменитый матчмейкер из Top Rank Брюс Трамплер.

Это шоу уродов, в таких поединках нет необходимости. Я бы никогда не стал устраивать что-то подобное

Ни одна телекомпания так и не взялась транслировать эту странную встречу, а отношение в обществе к поединку разделилось. Одни говорили о торжестве равноправия, другие — о недопустимости избиения мужчиной женщины. Пусть даже узаконенного и проходящего в рамках строгих правил. Несмотря ни на что, стадион Mercer Arena в Сиэтле до отказа забили желающие насладиться специфическим шоу, за боем воочию наблюдало и около ста журналистов. Билеты на поединок стоили от 20 до 60 долларов.

Благодаря журналистам бой не был предан забвению: его ход был в подробностях описан в крупнейших изданиях запада США. Поединок, на протяжении которого Макгрегор владела тотальным преимуществом, продлился четыре раунда по две минуты. Американка, превосходившая соперника и по росту, и по весу, весь бой натурально избивала соперника. Бывший жокей бегал по рингу, забивался в углы и очень вяло пытался контратаковать. Неизвестно, было ли это связано исключительно с нежеланием бить женщину, или же уровень Макгрегор действительно оказался настолько выше. Активно включилась в процесс и публика, которая горячо поддерживала девушку.

Чоу в итоге смог удержаться на ногах, но судьи, к восторгу болельщиков, предсказуемо отдали предпочтение его сопернице — единогласным решением. За этот исторический успех она заработала смешные 1500 долларов. Кстати, Чоу получил столько же. На этом месте участники ставших столь популярными в последние годы в России фрик-боев рассмеялись бы в голос. Канадец с китайскими корнями оказался более предприимчивым, чем его соперница, и смог заработать еще примерно полторы тысячи долларов на внимании к собственной персоне. Он запрещал себя бесплатно фотографировать и брал деньги у журналистов за интервью.

Послевкусие

После унизительного поражения Чоу пытался объяснить случившееся плохим самочувствием во время боя, а на ринг, по крайней мере, в каком-то более-менее профессиональном бою больше никогда не выходил. Макгрегор же начала набирать популярность и получила прозвище Тигрица. В ноябре того же 1999-го года она единогласным решением судей победила Шерил Нэнс, а затем потерпела первое поражение в карьере, уступив Сноден Блэкени.

Несмотря на это, в Международной ассоциации женского бокса считали Макгрегор очень талантливой спортсменкой и высоко оценивали ее шансы на проведение чемпионского боя. Однако в феврале 2000-го боксерша неожиданно объявила об окончании карьеры, сославшись на проблемы со здоровьем. У спортсменки диагностировали заболевание печени, из-за которого подготовка к бою с Блэкени получилась скомканной. Американка толком не могла тренироваться, постоянно вступая в неравный бой с тошнотой и усталостью.

Тренер Верн Миллер заявил, что не позволит себе убивать женщину, заставляя ее усердно работать. Маргарет пыталась противиться, но в конце концов согласилась с тем, что не готова к смерти на ринге. Так закончилась яркая карьера Макгрегор, которая в течение нескольких месяцев успела провести всего лишь шесть боев, в пяти из которых одержала победы. Сейчас она вполне могла бы стать медийной личностью и зарабатывать миллионы, а больше 20 лет назад участие в историческом межгендерном бою оценили в жалкие полторы тысячи долларов.

Женский взгляд

В профессиональном боксе межгендерные бои не прижились, однако на любительском уровне такие встречи случались в разных видах единоборств и после встречи американки с канадцем. Самыми известными последователями Макгрегор и Чоу стали немецкие чемпионка мира по боксу Регина Хальмих и комик Штефан Рааб. В начале нулевых они провели даже не один, а целых два поединка, в которых у любителя не было ни единого шанса на победу.

Первая встреча оказалась настолько жестокой, что Рааб был награжден сломанным носом.

В октябре прошлого года межгендерными боями решила заняться польская промоутерская компания MMA-VIP, организовавшая две таких встречи на турнире по смешанным единоборствам. Оба поединка выглядели довольно страшно, и у тех, кто не является сторонником избиения женщин, надолго отбили желание смотреть нечто подобное.

В первом бою модель Петр Лисовский техническим нокаутом завершил поединок против фитнес-тренера Улы Секач. Судья остановил бой в тот момент, когда мужчина сел верхом на девушку и принялся бить ее по голове. При этом Секач после боя заявила, что разочарована решением судей, так как держала удар и могла продолжать поединок.