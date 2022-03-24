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30 минут назад

Три фразы, которые выдают неуверенного в себе человека

Мира Маркина

Робость и закомплексованность отражаются в том числе и в речи – как в письменной, так и в устной. Читайте в материале “Рамблера” о трех фразах, которые легко выдают неуверенного в себе человека.

Три фразы неуверенного в себе человека
Фото: Кадр из фильма "Человек-паук"Кадр из фильма "Человек-паук"

“Я заранее прошу прощения!”

Некоторые люди привыкли извиняться не только когда это необходимо, но и “по привычке”. Не используйте слова извинения “на всякий случай”. Оставьте их для момента, когда вы действительно совершите ошибку или причините кому-то вред. Если после “я заранее прошу прощения” прозвучит обычная просьба, она покажется собеседнику невнятной.

Обсуждение безотлагательного вопроса может вызывать у вас неловкость. Но придется научиться передавать свои мысли в соответствии с ситуацией, взяв над ней контроль. Попробуйте начать диалог с фразы: “Я хочу обсудить важный вопрос”.

“Я просто хотел спросить…”

Слово-паразит “просто” обесценивает все, что вы собираетесь сказать далее. Оно не несет смысловой нагрузки, но добавляет любой просьбе оттенок незначительности. Используя подобные фразы в устной речи, вы производите впечатление стеснительного человека, не уверенного даже в собственных мыслях.

“Я всего лишь попыталась…”

“Всего лишь” – частица, которая, находясь рядом с местоимением “я”, уменьшает вашу персональную значимость.

Глагол “пытаться” характеризует вас не так, как вы могли себе представить. Да, не все всегда получается сразу. Но говоря “я попытаюсь”, вы демонстрируете собеседнику тотальную неуверенность в собственных способностях, заранее ищете оправдание возможному отрицательному результату. Скажите просто: “Я сделаю”. И беритесь за порученную вам задачу.

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