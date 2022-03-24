Три фразы неуверенного в себе человека

Робость и закомплексованность отражаются в том числе и в речи – как в письменной, так и в устной. Читайте в материале “Рамблера” о трех фразах, которые легко выдают неуверенного в себе человека.

Фото: Кадр из фильма "Человек-паук" Кадр из фильма "Человек-паук"

“Я заранее прошу прощения!”

Некоторые люди привыкли извиняться не только когда это необходимо, но и “по привычке”. Не используйте слова извинения “на всякий случай”. Оставьте их для момента, когда вы действительно совершите ошибку или причините кому-то вред. Если после “я заранее прошу прощения” прозвучит обычная просьба, она покажется собеседнику невнятной.

Обсуждение безотлагательного вопроса может вызывать у вас неловкость. Но придется научиться передавать свои мысли в соответствии с ситуацией, взяв над ней контроль. Попробуйте начать диалог с фразы: “Я хочу обсудить важный вопрос”.

“Я просто хотел спросить…”

Слово-паразит “просто” обесценивает все, что вы собираетесь сказать далее. Оно не несет смысловой нагрузки, но добавляет любой просьбе оттенок незначительности. Используя подобные фразы в устной речи, вы производите впечатление стеснительного человека, не уверенного даже в собственных мыслях.

“Я всего лишь попыталась…”

“Всего лишь” – частица, которая, находясь рядом с местоимением “я”, уменьшает вашу персональную значимость.