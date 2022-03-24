Почему американцы «выжили» банки СССР за рубежом

Мало кто знает, что в СССР существовали зарубежные кредитные организации – совзагранбанки, работавшие в рыночных условиях, но по директивам ЦК КПСС. Они зарабатывали столь нужную стране валюту, кредитуя проекты своих иностранных клиентов. Кроме того, совзагранбанки были каналами денежных проводок на Запад в интересах тамошних компартий.

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Крупным и успешным совзагранбанком был Московский народный банк со штаб-квартирой в Лондоне и отделениями в Сингапуре и Бейруте. Впрочем, совзагранбанки участвовали в высокой дипломатии. В Сингапуре отделение открыли после личного визита Ли Куан Ю в СССР.

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Сингапуру, отделившемуся от Малайзии, был нужен источник капитала и он его получил. Взамен Ли Куан Ю был лоялен планам СССР в Юго-Восточной Азии. Интересно, что в опубликованных накануне смерти мемуарах «Сингапур: из третьего мира в первый» Ли Куан Ю ни словом не обмолвился об этом факте.

В середине 70-х годов Сингапурское отделение получило серьёзную финансовую пробоину и чуть не затонуло. Спас ситуацию Виктор Геращенко, прибывший из Бейрута во главе с командой профессионалов. Кроме того, Москва прислала высокопоставленных функционеров ЦК КПСС, чтобы разобраться в ситуации.

Было решено, что виной всему действия сингапурского менеджмента, раздававшего сомнительные кредиты и поставившего банк в зависимость от нескольких крупных клиентов. Всё это стало фатальным в условиях грянувшего мирового экономико – финансового кризиса 1973 – 1975 годов.

Руководитель Сингапурского отделения Моснарбанка Вячеслав Рыжков, как представитель номенклатурной советской семьи, был вне подозрений и обвинений. Сингапурское отделение едва не закрыли, но Геращенко отстоял банк. Позже Виктор Геращенко стал руководителем как Госбанка СССР, так и ЦБ РФ.

Впервые об этой истории автор строк прочёл несколько лет назад в книге Николая Кротова «Жизнь и удивительные приключения банкира Виктора Геращенко, сына банкира Владимира Геращенко, рассказанные им самим, его друзьями и коллегами…». Но недавно были рассекречены кое-какие бумаги ЦРУ и выяснилось, что ведомство участвовало в атаке на Сингапурское отделение Моснарбанка.

Дело в том, что в США был арестован в семидесятые годы Амос Доу, скупивший три калифорнийских банка, рассматривавший покупку четвёртого и подбиравшийся к тайнам тогда едва начинавшейся Кремниевой долины. А деньги на все эти художества Доу взял в кредит в Сингапуре, в Моснарбанке. По версии ЦРУ, через Доу СССР хотел получить доступ к инновационным технологиям, скупив их на корню, как собственник, а не занимаясь шпионажем.

«Это новая форма промышленного шпионажа. Людей, которые воруют чертежи, при этом нет. Вместо этого они завладевают чертежами», - прокомментировал американское понимание ситуации сенатор – демократ от Нью-Йорка Дэниел Патрик Мойнихен.

Сингапурский Моснарбанк (МНБ) финансировал и проекты в сфере недвижимости Окленда некоего господина Чу. Для расследования была создана межведомственная бригада, в которую вошёл Роберт Мюллер (тогда – помощник прокурора по округу Северная Калифорния). Ныне прокурор Мюллер ищет «русский след» в выборах президента США. Арест одного из крупнейших заёмщиков подорвал позиции МНБ, над ним нависла угроза банкротства.

Как бы то ни было, МНБ стал не единственной жертвой финансовой холодной войны. ЦРУ указывало, что СССР владеет за рубежом 84 компаниями, большинство из которых – в промышленно развитых странах. Они подверглись атаке, как и другие совзагранбанки, против которых ополчился, например, сам президент США Рональд Рейган.

США пытались давить на европейских союзников, но тем не хотели терять возможности, предоставляемые совзагранбанками. Добить эти финансовые учреждения Штатам удалось только в 1991 году, когда СССР сменила демократическая капиталистическая Россия. Закрытие совзагранбанков было одним из основных условий заокеанских "друзей" по предоставлению финансовой помощи. Решение об их ликвидации США продавили через руководителя Межгосударственного экономического комитета Ивана Силаева.