Магдалена Солис: преступница, притворившаяся богиней

Магдалена Солис была жрицей мексиканской секты, ответственной за организацию нескольких ритуальных убийств. Как бывшая гадалка очаровала целую деревню и поверила в собственное божественное происхождение, расскажет “Рамблер”.

Фото: Кадр из фильма "Королева проклятых" Кадр из фильма "Королева проклятых"

А началась эта история с двух братьев, жадных до денег и власти. Сантос и Каэтано Эрнандес были мелкими мошенниками. Они кочевали по северо-западу Мексики, проворачивали разные аферы, а затем удирали, прежде чем полиция объявит их в розыск. В 1962 году братья обнаружили маленькую общину Йерба Буэна и придумали очередную невероятную схему по обретению всех благ.

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Божественные пророки

Сантос и Каэтано Эрнандес представились потомками инков, наделенными сверхъестественной силой. Они стали поддерживать эту легенду с помощью разных фокусов. Необразованные жители общины им поверили, даже несмотря на то, что в Мексике никогда не было инков.

В деревушке Йерба Буэна не было ни школ, ни полиции, ни даже церкви. Бедные, в основном неграмотные жители занимались натуральным хозяйством, продавая жителям близлежащих городов излишки выращенных кукурузы и бобов. Братья сказали местным, что если те будут следовать их указаниям, то придут к огромным богатствам, которые, по слухам, спрятаны в близлежащих пещерах. Сантос и Каэтано даже провели несколько ритуалов с окуриванием ладаном и приношением в жертву домашнего скота, чтобы убедить несмышленых фермеров в этой легенде.

Жители Йерба Буэна были готовы подчиняться братьям Эрнандес и служить им. Мелкие мошенники зажили как короли. Они использовали местных молоденьких девушек для своих утех. Потом их продавали в рабство в города поблизости.

Но шло время, а несметные богатства все не появлялись. И некоторые жители деревни начали сомневаться в божественной силе братьев Эрнандес. Аферисты решили, что культ должен развиваться и отправились на поиски “богини”.

Реинкарнация, которой никогда не было

В Монтеррее, крупнейшем близлежащем городе, братья нашли Магдалену Солис. Девушка торговала своим телом, а также подрабатывала гадалкой и медиумом (якобы общалась с душами умерших). Магдалена с радостью согласилась участвовать в фарсе и вместе со своим братом Элеазаром отправилась в деревню Йерба Буэна.

Братья Эрнандес организовали очередной ритуал. И из густого облака дыма жителям общины предстала Магдалена Солис, то есть Коатликуэ – богиня земли и огня.

Девушка обезумела, получив в руки власть над целой деревней. И в какой-то момент она действительно поверила в то, что является реинкарнацией ацтекской богини. При ее правлении ритуалы в пещерах стали еще ужаснее. Жителям деревни давали наркотические вещества, которые подавляли их волю. Солис настояла на том, чтобы в жертву приносили не только животных, но и людей. Любой сельский житель, который не был достаточно послушен ей, оказывался на алтаре. Так в общине возник вампиризм.

Теплым майским днем 1963 года 14-летний Себастьян Герреро забрел в окрестности этой деревни. Туда его привели легенды о сокровищах, спрятанных в горах Сьерра-Мадре. Когда почти стемнело, Герреро увидел мерцающие огни в одной из ближайших пещер. Подойдя поближе, мальчик услышал странные звуки и почувствовал запах ладана. Когда Себастьян осторожно заглянул внутрь, его сердце едва не остановилось: он стал свидетелем очередного кровавого ритуала Магдалены Солис.

В ужасе мальчик убежал. В ближайшем городе – Вильягране — он пришел в полицейский участок. Там подросток попытался объяснить то, что увидел, описав, как жители деревни пьют кровь жертв. В полиции высмеяли мальчика. Но он не унимался. И на следующий день инспектор полиции Луис Мартинес согласился проследить за подростком, который вновь пошел к той пещере. Ни ребенка, ни полицейского живыми больше не видели. Полицейские Вильяграна забили тревогу.

Конец фарса

31 мая 1963 года полицейские штата вместе с подкреплением отправились в Йерба Буэну, чтобы найти пропавших без вести и узнать, что происходит в общине. Они нашли Солисов вместе с Сантосом Эрнандесом в фермерском доме. Брата и сестру немедленно арестовали, а Эрнандес попытался бежать. Полицейский застрелил его.

Жители деревни спрятались в окрестных пещерах и пытались отстреливаться. Обыскав местность, полиция обнаружила тела Герреро и Мартинеса. В пещерах – тела еще шести жертв. Выяснилось, что Каэтано Эрнандеса тоже не стало. С ним расправился один из местных жителей.