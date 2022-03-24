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4 часа назад

Эксперт объяснил, как узнать о взломе своего аккаунта в Telegram

Диана Товсепова

О том, как понять, что аккаунт в Telegram был взломан, рассказал эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов. Об этом он рассказал в беседе с "Газетой.ru".

Эксперт объяснил, как узнать о взломе своего аккаунта в Telegram
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, пользователи могут воспользоваться функцией "Активные сеансы" в приложении. Открыв этот раздел, можно увидеть, какие еще устройства подключены к вашему аккаунту, и установить взламывали ли вас.

"При обнаружении неизвестного или подозрительного устройства нужно завершить эту сессию и сменить пароль, если он был установлен", - советует Галов.

Эксперт добавил, что можно также установить код-пароль в качестве дополнительной защиты.

Ранее мы писали о том, как безопасно общаться с телефонными мошенниками.

Истории,Лаборатория Касперского,
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