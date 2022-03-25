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1 час назад

Пилоты посадили огромный лайнер при сильном боковом ветре: видео

Мира Маркина

Большое количество людей боится летать на самолетах. И зачастую дело не только в страхе перед высотой – для многих самыми стрессовыми частями полета являются взлет и посадка. Что вполне объяснимо, потому что и сами пилоты признают, что именно эти моменты самые опасные и ответственные. Это связано с тем, что сильный боковой ветер, который не способен помешать самолету на большой скорости и высоте, может быть опасным при небольшой скорости, а, значит, при взлете и посадке.

Авиалайнеры всегда совершают взлет и посадку против ветра, так как попутный ветер заметно увеличивает длину разбега при взлете и пробега при торможении - посадке. Однако, есть ситуации, при которых может быть невозможен заход на второй круг или посадка в другом аэропорту, тогда пилоту приходится очень трудно – выравнивание авиалайнера при сильном боковом ветре осложняется еще и тем, что его переход в нижние слои атмосферы происходит довольно резко, и пилоту нужно быть готовым максимально быстро и четко среагировать на ситуацию с ветром. Командиру воздушного судна приходится использовать одну из специальных техник пилотирования, подходящих в данной ситуации:

  • упреждение - поворот носа самолета против направления ветра без крена. При использовании этой техники, угол упреждения выравнивается сам при касании воздушным судном взлетно-посадочной полосы;
  • скольжение - создание крена на ветер

Для больших авиалайнеров, как правило, не используется техника скольжения, так как в этом случае появляется риск зацепить взлетно-посадочную полосу крылом, а вот это уже действительно чревато авиакатастрофой.

Отметим, что даже посадки и взлеты такой сложности – штатная для пилотов ситуация. И авиаперелеты являются самым безопасным среди всех остальных видов транспорта, хотя и принято думать, что это совсем не так. Второе и третье места по безопасности занимают водный и железнодорожный виды транспорта.

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