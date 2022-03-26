Сколько зарабатывали русские писатели

Писатели не только сеяли разумное и вечное, но и зарабатывали своим пером. «Рамблер» разобрался, сколько получали классики если не за вдохновение, то за рукопись.

Фото: Кадр из фильма «Сюжет для небольшого рассказа» Кадр из фильма «Сюжет для небольшого рассказа»

Александр Сергеевич Пушкин был первым из литераторов своей поры, который пытался зарабатывать на жизнь только своим творчеством. Для остальных, как правило, сочинительство было досугом, а кормила их служба или доход с имений. Пушкин формально тоже служил, но его жалованья — пять тысяч рублей в год — ему не хватало, карьеру он делать не желал, а доходы от поместий были невелики из-за непрактичности отца поэта Сергея Львовича.

Видео дня

Нельзя сказать, что Пушкин не преуспел. За поэму «Руслан и Людмила» молодой поэт получил полторы тысячи рублей. Совсем неплохо, если учесть, что на эту сумму можно было купить пять шелковых платьев или три фрака. А за две тысячи можно было на год снять дом в Москве на Арбате. За первое полное издание «Евгения Онегина» Александру Сергеевичу заплатили 12 тысяч рублей. Весьма солидная сумма, однако Пушкин часто проигрывал деньги в карты, жизнь в свете требовала расходов, к тому же его семья стремительно увеличивалась — за шесть лет брака Наталья Николаевна пять раз была беременна и родила двух сыновей и двух дочерей.

После смерти Пушкина его семье достался долг в сто тысяч рублей, который выплатил сам император Николай I. Он же назначил сыновьям поэта ежегодный пенсион в полторы тысячи рублей и записал их в пажи.

Благодаря богатой бабушке Михаил Юрьевич Лермонтов не нуждался в деньгах, поэтому гонорары не являлись его основным доходом. За второе издание «Героя нашего времени» поэт получил полторы тысячи рублей.

Иван Сергеевич Тургенев был популярным писателем при жизни, причем не только на родине, но и в Европе, где он подолгу жил. Учитывая его сложные отношения с матерью, которая порой наказывала строптивого сына рублем, приличные гонорары были не лишними. В среднем за каждый свой роман он получал от четырех до шести тысяч рублей. За один лист текста в журнале Тургеневу платили шестьсот рублей. Совсем неплохой доход, учитывая, что за две тысячи рублей в конце пятидесятых годов XIX века можно было купить карету на четырех человек.

Иван Александрович Гончаров, вечный соперник Тургенева на литературном Олимпе, писал медленно и издавался редко, зато за свои романы «Обломов» и «Обрыв» получил сразу по десять тысяч рублей. За такую сумму можно было купить десять пар саней или на три года арендовать 12-комнатную квартиру в центре Петербурга.

Федор Михайлович Достоевский всю жизнь был обременен долгами и писал свои романы в условиях жесткого цейтнота, обычная получая гонорар заранее. Например, за роман «Идиот» ему заплатили семь тысяч рублей. При желании писатель мог бы купить на эти деньги, например, четырнадцать комодов или восемь ломберных столов. Но Достоевский, будучи азартным игроком, получая гонорар, обычно сразу раздавал долги и тут же делал новые.

Лев Николаевич Толстой еще при жизни успел стать классиком и получал баснословные гонорары. «Анна Каренина» принесла графу двадцать тысяч рублей, а «Воскресение» — двадцать две тысячи рублей. На эту сумму можно было купить особняк в Москве, дубовую рощу в средней полосе России, карету и кибитку.

Доходы Николая Семеновича Лескова были гораздо скромнее. Например, за своих «Соборян» он получил четыре тысячи рублей — хватило бы на две четырехместные коляски. Произведения Антона Павловича Чехова приносили ему в среднем от трех до восьми тысяч в год. А 1899 году писатель продал издателю Адольфу Марксу авторские права на все свои книги за 75 тысяч рублей.