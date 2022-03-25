Россиян рассорил указатель в московском метро

Указатель, информирующий пассажиров московского метро о направлении движения поездов, рассорил россиян. Снимок опубликовали в группе «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте».

Фото: depositphotos depositphotos

На табло написано: «Третьяковская до Медведкова.... Третьяковская до Новокосина».

«Я сегодня случайно обратил внимание. Какие-то неучи информационный щит делали»,

— подписал автор топика.

группа «Подслушано Метро Москвы» во ВКонтакте

Пользователи сети разделились на два лагеря. Одни выступили за склонение названий, оканчивающихся на «о», а другие — против. Многие указали на то, что подобные склонения неправильны и удобны лишь для неговорящих по-русски людей.

«По современным нормам грамматики это правильно. Хотя лично я считаю, что это издевательство над русским языком», «Сейчас это повсюду. В прессе навалом ошибок этих», «Изначально все подобные названия были склоняемыми. Вспомним у Пушкина: "История села Горюхина", у Лермонтова: "Недаром помнит вся Россия про день Бородина"» — прокомментировали юзеры.