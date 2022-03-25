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49 минут назад

Что такое антоним и с чем его едят

Мира Маркина

Освежим знания и вспомним, что такое «синонимы» и «антонимы» и зачем они нам нужны.

Что такое антоним и с чем его едят
Фото: Кадр из фильма "Любовь и другие лекарства"Кадр из фильма "Любовь и другие лекарства"

Начнем с определений: синонимы – это слова, относящиеся к одной части речи и при этом очень близкие по значению, но отличающиеся написанием. Для примера рассмотрим такую цепочку: лицо – рожа – физиономия. Эти существительные отличаются оттенками значений: первое слово имеет нейтральную окраску, второе относится к категории сниженной лексики, а третье – к разговорной. Встречаются и абсолютные синонимы, то есть такие слова, которые совпадают полностью. Например, бегемота можно назвать гиппопотамом, а азбуку – букварем.

Почему синонимы появляются в нашей речи и так ли они нам реально нужны? Синонимичные слова делают речь более конкретной, позволяют не повторять одни и те же слова слишком часто, а еще придают тексту новый оттенок значения или эмоциональную окраску.

Теперь перейдем к антонимам – словам, которые имеют противоположное значение. Как и синонимы, они всегда относятся к одной и той же части речи и используются, чтобы показать предметы или явления с разных сторон, охарактеризовать их с помощью контраста. Рассмотрим примеры: «добро – зло», «друг – враг», «дешевле – дороже». Все эти пары слов являются антонимами. А вот как употребляют антонимы в пословицах: «Не было бы счастья, да несчастье помогло» или «не знаешь, где найдешь, а где потеряешь».

Подведем итоги: синонимы и антонимы играют порой ключевую роль в тексте: они помогают вникнуть в детали и описать объект максимально точно. Если вы затрудняетесь с подбором таких слов, смело обращайтесь к онлайн-словарям – они помогут найти сходные и противоположные значения слов всего за несколько секунд.

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