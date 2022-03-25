Что такое антоним и с чем его едят

Освежим знания и вспомним, что такое «синонимы» и «антонимы» и зачем они нам нужны.

Фото: Кадр из фильма "Любовь и другие лекарства" Кадр из фильма "Любовь и другие лекарства"

Начнем с определений: синонимы – это слова, относящиеся к одной части речи и при этом очень близкие по значению, но отличающиеся написанием. Для примера рассмотрим такую цепочку: лицо – рожа – физиономия. Эти существительные отличаются оттенками значений: первое слово имеет нейтральную окраску, второе относится к категории сниженной лексики, а третье – к разговорной. Встречаются и абсолютные синонимы, то есть такие слова, которые совпадают полностью. Например, бегемота можно назвать гиппопотамом, а азбуку – букварем.

Почему синонимы появляются в нашей речи и так ли они нам реально нужны? Синонимичные слова делают речь более конкретной, позволяют не повторять одни и те же слова слишком часто, а еще придают тексту новый оттенок значения или эмоциональную окраску.

Теперь перейдем к антонимам – словам, которые имеют противоположное значение. Как и синонимы, они всегда относятся к одной и той же части речи и используются, чтобы показать предметы или явления с разных сторон, охарактеризовать их с помощью контраста. Рассмотрим примеры: «добро – зло», «друг – враг», «дешевле – дороже». Все эти пары слов являются антонимами. А вот как употребляют антонимы в пословицах: «Не было бы счастья, да несчастье помогло» или «не знаешь, где найдешь, а где потеряешь».