«Москва бьет с носка»: что означает это выражение

Этот фразеологизм в обиходе вытеснило выражение «Москва слезам не верит», однако он иногда используется в политических статьях. «Рамблер» выяснил, как появилась эта фраза.

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Хотя этнограф и фольклорист Иван Снегирев связывал возникновение этого фразеологизма с историческими событиями — а именно с утратой независимости Великим Новгородом из-за жесткой политики московского князя Ивана III – на самом деле выражение пошло от кулачных боев.

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Их проводили обычно между Масленицей и Троицей, и очень любили в Москве. Боролись как один на один, так и «стенка на стенку», причем состязаться могли жители не только разных улиц, но и деревень. В этом случае сначала дрались мальчишки, потом неженатые парни, а потом уже и солидные мужики. Летом бойцы собирались на площадях, а зимой — на льду замерзших озер и рек. Иногда кулачный бой использовался в качестве судебного поединка. От этой практики постепенно отказались после смерти Ивана Грозного.

Одним из любимых приемов бойцов была подсечка противника носком стопы. Обычно били сзади под колени, так что боец падал и тем самым проигрывал бой.

Со временем это выражение стало означать неизбежные трудности, с которыми сталкивались приезжие в Москве. Кроме того, в отличие от имперского Петербурга Москва считалась городом купеческим, торговым, а где торговля, там и обман, всевозможные аферы. Поэтому Москва требовала хитрости, смекалки, изворотливости от всех, кто хочет здесь хорошо устроиться.

Кстати, писатель Владимир Даль в своем словаре упоминает полный вариант этого выражения: «Москва бьет с носка, а Питер бока повытер». В комментариях он уточняет, что так говорят, когда хотят подчеркнуть высокие цены и дорогую жизнь в столичных городах. Позже это выражение употреблялось в контексте негостеприимного приема, который ожидает приезжих.