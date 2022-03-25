На берегу моря обнаружили останки загадочного существа

На пляже в британском графстве Мерсисайд обнаружили двухметровую тушу загадочного существа. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.
Местный житель Иэн Кеттл вместе со своей собакой по кличке Дилан и совершил находку. По его словам, длина существа составляла около 180 сантиметров. Как отметил Кеттл, сначала существо он принял за мертвого дельфина.
В природоохранном агентстве Green Sefton специалисты предположили, что туша могла отказаться на берегу после недавнего сильного прилива:
"Вероятно, это какая-то из разновидностей дельфинов, которых периодически видят в Ливерпульском заливе и вдоль берега Сефтона".