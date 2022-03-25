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27 минут назад

На берегу моря обнаружили останки загадочного существа

Мария Иглина

На пляже в британском графстве Мерсисайд обнаружили двухметровую тушу загадочного существа. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.

На берегу моря обнаружили останки загадочного существа
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Местный житель Иэн Кеттл вместе со своей собакой по кличке Дилан и совершил находку. По его словам, длина существа составляла около 180 сантиметров. Как отметил Кеттл, сначала существо он принял за мертвого дельфина.

В природоохранном агентстве Green Sefton специалисты предположили, что туша могла отказаться на берегу после недавнего сильного прилива:

"Вероятно, это какая-то из разновидностей дельфинов, которых периодически видят в Ливерпульском заливе и вдоль берега Сефтона".

Ранее женщина поймала древнюю рыбу и поставила рекорд.

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