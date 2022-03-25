Пандемия увеличила популяцию крабов-зомби в десятки раз

Как сообщили местные жители, крабы полностью захватили один из пляжей в районе бухты Кочинос. Крабы вида Gecarcinus ruricola всегда появляются на пляжах Кубы в это время, однако в 2022 году их особенно много. Объясняется это тем, что за время пандемии этих членистоногих никто не тревожил, и они активно размножались. В предыдущие годы тысячи крабов гибли под колесами автомобилей, но во время пандемии движение резко сократилось.