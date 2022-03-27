«Лесной шок»: как не заблудиться в чаще

Грибной сезон вот-вот откроется, и любители «тихой охоты» потянутся в лес. Но даже дикие звери не так опасны, как особенности человеческой психики. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Pixabay Pixabay

«Лесной шок»— это измененное состояние сознания, которое может наступить в условиях дикой природы. Человек испытывает потрясение от того, что воображаемая карта местности в его голове не совпадает с реальностью, и теряется. У этого состояния есть пять стадий.

Видео дня

Первая реакция — отрицание. Человек отвергает саму мысль о том, что он заблудился и упрямо идет в прежнем направлении, невзирая на внутренние сомнения.

Затем его охватывает гнев, а за ним приходит паника. Страх блокирует способность рассуждать спокойно и адекватно оценивать ситуацию. Человек начинает совершать бессмысленные действия, которые только усугубляют его положение.

Третья стадия — сознательное заблуждение. Вместе с физическими силами человек теряет и эмоции. Ему начинает казаться, что он вновь может взять ситуацию под контроль и полагается на свою память, пытаясь выбраться из леса. Это ошибка: память в такой ситуации — ненадежный советчик, а однообразная лесная картинка легко обманывает.

Тогда человека охватывает разочарование, он чувствует упадок духа и сил. Он начинает сомневаться в своей способности вообще отыскать дорогу и окончательно теряет ориентацию в пространстве.

Пятая и последняя стадия — смирение, абсолютная пассивность. На этой стадии человек может погибнуть, если не дождется помощи.

В зависимости от темперамента, характера и жизненного опыта человека все этапы «лесного шока» проявляют себя на протяжении как нескольких часов, так и нескольких дней.

Что же делать, чтобы обычный поход за грибами не стал испытанием?

Во-первых, хорошо подготовиться. Одежда должна быть непромокаемой и яркой, чтобы облегчить поиски спасателям — камуфляж только затруднит процесс. С собой нужно обязательно взять запас воды и сухой паек, спички в непромокаемом пакете, нож, фонарик, компас, заряженный телефон и портативное зарядное устройство, платок или бинт, а также свисток для подачи сигнала — это тоже может облегчить поиск. Кроме того, резкий звук отпугивает диких животных.

Выходить лучше с утра — деревья затемняют пространство и бродить в лесу в сумерках небезопасно — и в идеале в компании. Также стоит обязательно предупредить близких, куда вы идете и во сколько планируете вернуться.

Перед тем, как углубиться в чащу, нужно запомнить, с какой стороны находилось солнце в этот момент. Это поможет сориентироваться на местности. Также стоит обратить внимание на линии электропередач, вышку сотовой связи. Такие приметы облегчают ориентацию на местности и объяснения диспетчеру МЧС.

По пути лучше оставлять заметные зарубки или другие знаки на деревьях, особенно если маршрут новый или малознакомый. Привалы тоже стоит как-то обозначать — хотя бы даже горкой камней.

Если чувствуете, что сбились с пути, то позвоните по номеру 112 и постарайтесь подробно описать ваше местонахождение, а потом следуйте его указаниям. Если телефон разряжен или его нет, то в первую очередь нельзя паниковать и бездумно продолжать движение.

Нужно остановиться, определить расположение солнца, прислушаться к звукам. Стук колес поезда или сигналы автомобилей подскажут направление движения. Для обзора используйте любую возвышенность, ночлег тоже стоит устроить именно там, а вот оврагов лучше избегать. Во-первых, это может спровоцировать травму, во-вторых, там вас будет сложнее найти.

Река или ручей могут стать путеводной нитью — достаточно двигаться вниз по течению. Так вы сможете выйти к поселку, деревне — в общем, к любому населенному пункту.