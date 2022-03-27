Как в СССР: бананы снова могут стать дефицитом

Фермеры Эквадора вынуждены сократить или совсем прекратить поставки бананов в Россию. Виной тому – антироссийские санкции и заторы в европейских портах. Это грозит тяжелыми последствиями для экономики небольшой латиноамериканской страны – в Россию направляется 20 процентов экспорта данного фрукта.

Фото: Русская Планета Русская Планета

Более 95 процентов бананов поступают в нашу страну из Эквадора. И лишь несколько десятков тысяч тонн – из Коста-Рики, Гватемалы, Колумбии. Уже сейчас ошеломленные таким развитием событий эквадорцы вынуждены продавать бананы чуть ли не за бесценок, чтобы они не пропали. И с грустью смотрят на огромные густые грозья – куда девать столько добра? Россиянам же придется искать замену фруктам, которые стали почти родными. Или другие жаркие страны помогут нам сохранить старые сладкие привычки?

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Бананы любят в России, может, больше, чем родные яблоки. Они вкусные – едят их для сытости и удовольствия. Кожура у плодов духовитая, мякоть ароматная. Съешь и по нутру разливается блаженная сытость. Да что я говорю – вы все знаете сами…

Популярности бананов способствуют низкие цены. К примеру, прошлым летом они какое-то время стоили даже дешевле, чем морковь. Кстати, по статистике россияне покупают бананы чаще, чем морковь, и почти так же часто, как картофель.

В советские времена за бананами – стоили они 1 рубль 10 копеек килограмм - выстраивались огромные очереди. Конечно, всем хотелось запастись бананами впрок, но не удавалось – «в одни руки» продавали не больше пары килограммов. И потому к людям, подходившим к прилавкам, присоединялись родственники, знакомые, соседи. И рук становилось больше.

Люди шли домой усталые, но радостные, предвкушая приятный десерт. Из авосек гордо торчали желтые гроздья, как трофеи победителей. Они возбуждали зависть у прохожих.

Бананы в продаже были лишь иногда мягкие и спелые, чаще – твердые и зеленые. Но покупатели не роптали, брали всякие. Желтые бананы съедали, твердые отправляли куда-нибудь в темное и теплое место, где они успешно дозревали.

Перефразируя поэта Евгения Евтушенко, банан в России больше чем банан. Кстати, в стихах эти фрукты встречаются часто. Выходит, бананы еще и поэтические плоды. Они, к примеру, вдохновили Осипа Мандельштама: «Бананов груда золотая / На всякий случай подана, / И продавщица восковая / Невозмутима, как луна…» Их упоминали Игорь Северянин, Валерий Брюсов, Саша Черный. И – Леонид Филатов: «Я по улице бегу, хохочу, / мне любые чудеса по плечу, / фонари свисают — ешь не хочу, / как бананы в Сомали…»

Бананы появились в России еще в XVIII веке. Но они попадали только на столы царей и вельмож. Садовник императорского двора Генрих Эклебен был большим затейником и выращивал экзотические фрукты: ананасы, финики, бананы. Благодаря ему «Императорскому Величеству по вси месяцы во весь год подносятся свежие и зрелые фрукты, из которых в прошлую осень некоторые были весом с лишком два фунта с половиной».

Первые большие партии бананов из-за границы пришли в Россию в конце XIX века, но нельзя сказать, что они были слишком популярны. Ананасы, к примеру, покупали охотнее. Впрочем, речь идет о покупателях с достатком, простолюдинам заморские фрукты были не по карману. Да они на них и не зарились.

В СССР бананы появились в конце 30-х годов. Разумеется, самые крупные партии поступали в магазины Москвы и Ленинграда. Однако и другим городам кое-что доставалось. Прежде чем бананы появились в торговой сети столицы Украины, а это было в начале 1939 года, местные газеты опубликовали рекламное объявление: «На днях Киев получает партию бананов, которых здесь не было с 1913 года. Бананы – плоды тропических стран, прекрасны на вкус и богаты витаминами. Первая партия 20 тысяч килограммов 15 января поступит в продажу в магазины «Гастронома», плодоовощные и др.».

Судя по этой рекламе, народ о бананах имел слабое представление. Зато советским вождям они были привычны. Заместитель председателя Совета министров Анастас Микоян в книге «Так было» вспоминал о застолье у Сталина в Новом Афоне летом 1951 года:

«Шла беседа на разные темы. Все шло хорошо. Около 4 часов утра подали на стол бананы. Надо сказать, что Сталин очень любил бананы. После войны он даже распорядился поставлять небольшие партии бананов для Москвы, Ленинграда и Киева. Были большие трудности по доставке небольших партий бананов, но дело наладили»

И тут случилась настоящая драма. Сталин взял банан (их экспортировали из Мексики), содрал кожуру и отправил кусок себе в рот. И – нахмурился – банан оказался недозрелый. Потом пришла очередь дегустации Микояна: «Я взял банан, попробовал. На вкус он напоминал картошку, для употребления совершенно не годился...»

«Почему так? – сурово спросил Сталин. – Ведь сколько лет мы получали бананы, и никогда такого не было. Значит, министр работает плохо?»

Вождь имел в виду министра внешней торговли Михаила Меньшикова:

«Импорт бананов — небольшое дело, а он его организовал плохо, и это показывает истинное лицо руководителя министерства...»

На самом деле Сталину дали недозрелые плоды, хотя на его даче имелись и вполне зрелые. Видно, и в окружении вождя были разгильдяи. Однако весь гнев Сталина обрушился на министра. Вполне могло получиться даже «банановое дело», но Меньшикова просто сняли с работы и отправили на Дальний Восток. К счастью для него, не в лагерь, а на должность начальника таможни. Но потом Меньшиков снова вернулся к бананам – когда его назначили послом СССР в Индию.

Сначала Советский Союз закупал фрукты – точнее, получал в обмен на экономическую и военную помощь - в Китае и Вьетнаме. Но когда отношения с КНР стали ухудшаться, основным поставщиком бананов стал Вьетнам. Так продолжалось до начала бомбардировок этой страны авиацией США в 60-е годы. Причем американцы атаковали те районы, откуда шли банановые потоки. И Москве пришлось искать другого импортера.

Этой страной стал Эквадор. Впрочем, бананы шли и из Колумбии. После окончания войны в Индокитае желтые фрукты снова стали приходить в СССР из Вьетнама.

Россия получала бананы в основном из Коста-Рики и Эквадора. Интересно, что нынешний директор МХАТа Владимир Кехман в свое время участвовал в работе сначала компании «Олби джаз», потом – JFC, занимавшихся импортом фруктов, в том числе, бананов.

В 2011 году Кехман в составе российской делегации побывал в Венесуэле. Президент этой страны Уго Чавес обещал выделить под банановые плантации для России 15 тысяч гектаров. Однако вскоре глава Венесуэлы тяжело заболел, и дело расстроилось. Расстроился и Кехман – он проходил обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.