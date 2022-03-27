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1 час назад

Чем отличается гепард от леопарда

Мария Иглина

Некоторые считают, что леопард и гепард — это названия одного и того же животного. Однако это не так. Действительно, леопард и гепард очень похожи друг на друга, но на самом деле между этими двумя представителями семейства кошачьих есть много отличий. "Рамблер" расскажет, чем отличается гепард от леопарда.

Чем отличается гепард от леопарда
Фото: unsplash.comunsplash.com

Мощные когти, острые зубы, одинаковый окрас и похожее телосложение — все это объединяет леопардов с гепардами, поэтому их так легко спутать. Но если приглядеться, то различия между хищными животными окажутся на лицо.

stock.adobe.com

В первую очередь, с анатомической точки зрения, у гепардов более длинные ноги, а у леопарда они заметно короче. Размер головы также отличается — у леопарда она более массивная, а у гепарда совсем небольшая и немного сдавленная. Кроме этого, рисунок на шкуре гепарда состоит из черных пятен, а у леопарда они собраны в так называемые розетки с небольшим более темным пятном в центре.

Животные отличаются и поведением. Например, гепард при охоте использует скорость, а вот леопард рассчитывает на свою силу и ловкость. Последние могут довольно долго выслеживать свою добычу, а уже потом бросаются на нее. А пойманную добычу леопарды предпочитают затаскивать на какую-либо возвышенность для сохранности, гепарды же так не делают. И еще немного об охоте: гепарды охотятся днем, а вот леопарды предпочитают это делать в темное время суток.

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