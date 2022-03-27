Некоторые считают, что леопард и гепард — это названия одного и того же животного. Однако это не так. Действительно, леопард и гепард очень похожи друг на друга, но на самом деле между этими двумя представителями семейства кошачьих есть много отличий. "Рамблер" расскажет, чем отличается гепард от леопарда.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Мощные когти, острые зубы, одинаковый окрас и похожее телосложение — все это объединяет леопардов с гепардами, поэтому их так легко спутать. Но если приглядеться, то различия между хищными животными окажутся на лицо.

stock.adobe.com

В первую очередь, с анатомической точки зрения, у гепардов более длинные ноги, а у леопарда они заметно короче. Размер головы также отличается — у леопарда она более массивная, а у гепарда совсем небольшая и немного сдавленная. Кроме этого, рисунок на шкуре гепарда состоит из черных пятен, а у леопарда они собраны в так называемые розетки с небольшим более темным пятном в центре.