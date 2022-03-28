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4 часа назад

Девушку едва не выгнали из Диснейленда за постыдный наряд

Lenta.ruLenta.ru

Жительницу США едва не выгнали из тематического парка Disney за откровенный наряд. Соответствующую историю приводит Daily Mail.

Девушку едва не выгнали из Диснейленда за постыдный наряд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

23-летняя Тори Каннела рассказала, что для поездки в Диснейленд в Орландо выбрала джинсовые шорты и черный кроп-топ с завязками в области груди. По словам девушки, когда она гуляла по зоне Magic Kingdom, один из охранников в грубой форме пристыдил ее за одежду, которая нарушает правила посещения парка развлечений.

В конечном счете администрация Диснейленда предоставила американке желтую футболку из магазина, расположенного на территории парка. «Возможно, они были правы, но их сотрудник оказался достаточно грубым. Скорее всего, у него было плохое настроение и он решил выплеснуть негатив на меня», — отметила Каннела.

Известно, что согласно правилам, посетители не имеют право посещать парк аттракционов в рваной одежде, а также в оголяющих тело нарядах или чересчур длинных платьях и юбках.

Истории,Walt Disney,Консервативная партия,
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