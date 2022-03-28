Девушку едва не выгнали из Диснейленда за постыдный наряд

Жительницу США едва не выгнали из тематического парка Disney за откровенный наряд. Соответствующую историю приводит Daily Mail.

23-летняя Тори Каннела рассказала, что для поездки в Диснейленд в Орландо выбрала джинсовые шорты и черный кроп-топ с завязками в области груди. По словам девушки, когда она гуляла по зоне Magic Kingdom, один из охранников в грубой форме пристыдил ее за одежду, которая нарушает правила посещения парка развлечений.

В конечном счете администрация Диснейленда предоставила американке желтую футболку из магазина, расположенного на территории парка. «Возможно, они были правы, но их сотрудник оказался достаточно грубым. Скорее всего, у него было плохое настроение и он решил выплеснуть негатив на меня», — отметила Каннела.