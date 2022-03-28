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1 час назад

Как "зов Полярной звезды" делал из людей зомби

Мира Маркина

В северных районах России в конце XIX века были зафиксированы вспышки странной болезни, точных причин и объяснения которой ученые не могут найти до сих пор. Назвали этот недуг мерячением или "зовом Полярной звезды". О том, куда звала Полярная звезда и что происходило при этом с людьми, читайте в материале "Рамблера".

Как "зов Полярной звезды" делал из людей зомби
Фото: unsplash.comunsplash.com

Симптомы у людей, которых настиг недуг, были одинаковыми: они теряли связь с реальностью, выполняли странные действия и впадали в некий транс, в состоянии которого ими было легко управлять. Так, например, в 1870 году был зафиксирован первый случай массового мерячения, во время которого целый отряд казаков (почти 70 человек) вдруг начал повторять за своим командиром все его реплики, а позже воины бросили на землю оружие и начали петь песни на незнакомом языке. Через некоторое время, придя в себя, ни один из казаков о произошедшем не помнил.

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Искать объяснение странному явлению пытались многие. Священнослужители утверждали, что в людей вселяется бес, согласно более приближенным к науке теориям, мерячение было вызвано влиянием космоса на человеческий мозг. Так, согласно легендам, боги призывали людей идти в направлении Полярной звезды, совершая при этом странные поступки.

Также искали причины и в том, что на психику каким-то образом воздействуют шаманы. Некоторые современные специалисты склонны и теперь полагать, что приступы мерячения связаны с шаманизмом. Приступы начинались якобы, когда умирал шаман,поскольку люди не представляли без него своей жизни, и мгновенно прекращались, когда назначался новый. Правда, эта теория совсем не объясняет, например, вышеописанный случай с мерячением отряда казаков.

Основной причиной “зова Полярной звезды” современные ученые склонны считать сложный северный климат. Когда вокруг почти круглый год лежит снег и долгое время длится полярный день, это сильно угнетает психику человека, по мнению специалистов. Так, например, психиатр Павел Якоби выявил интересную закономерность: приступам мерячения были подвержены обычно физически и морально истощенные люди.

Кроме того, ученые отмечают и то, что человеческий организм весьма своеобразно может реагировать и на активные явления в земной магнитосфере. Особенно часто приступы мерячения случались во время северных сияний.

В наши дни приступов мерячения практически не случается, но и точных объяснений этому феномену до сих пор нет.

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