Первый указ о СПИДе в СССР: что в нем было особенного

ВИЧ-инфекция и СПИД появились в СССР несколько позже, чем на Западе. Однако почти сразу после обнаружения первого больного в стране были изданы соответствующие нормативные акты. Впоследствии эти документы утратили силу, но некоторые их положения действуют в России до сих пор.

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Временные указания

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Несмотря на то, что Советский Союз был в определенной степени закрытым государством, в 1985 году СПИД проник и сюда. Первые случаи ВИЧ-инфекции и СПИДа в СССР были зафиксированы у иностранных студентов. Именно поэтому дебютным документом по этому поводу стал ведомственный акт Министерства здравоохранения под названием «Временные указания о мерах предосторожности для работников медицинских учреждений, оказывающих медицинскую помощь иностранным гражданам».

В Указании отмечалось, что, согласно результатам исследований, проведенных в США, большая часть больных относятся к гомосексуалистам, наркоманам и больным гемофилией. Однако основным путем передачи был обозначен все же половой: «прежде всего у гомосексуалистов». Документ предписывал врачам, выявившим «подозрительного на наличие СПИД», проинформировать об этом главного врача учреждения, а тот был обязан сообщить о выявлении больного в Институт иммунологии МЗ СССР и МЗ РСФСР.

Поиск больных и контроль доноров

Также проблема распространения заболевания нашла свое отражение в Приказе Минздрава СССР № 776 от 10 июня 1985 года «Об организации поиска больных СПИД и контроле доноров на наличие возбудителя СПИД». Андрей Кирилловых в издании «Комментарий к Федеральному закону «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» упоминает о ряде превентивных мер, предусмотренных приказом.

Действительно, министрам союзных республик было приказано начать поиск больных и даже в случае подозрения на данное заболевание главным врачам больниц необходимо было немедленно сообщить об этом в Минздрав союзной республики, которое в свою очередь информировало Главное управление карантинных инфекций Министерства здравоохранения СССР и Институт иммунологии Минздрава СССР. Причем особое внимание предлагалось уделить иностранцам, пребывавшим в страну, еще на границе.

Профилактика заражения

Однако первым законодательным актом в этой области стал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 августа 1987 года «О мерах профилактики заражения вирусом СПИД». Данный указ отдавал приоритет интересам общественного здравоохранения, но носил ограничительный характер в отношении прав личности. К примеру, вводились принудительные освидетельствования только при малейшем подозрении на наличие инфекции. Подозрительных иностранцев и лиц без гражданства вообще могли выдворить за пределы СССР. Устанавливалась также уголовная ответственность за заражение ВИЧ, которая сохранилась и сегодня.