За что Александр Пушкин убил свою жену

Пушкины были известны своим неукротимым нравом еще до того, как породнились с семейством Ганнибалов. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» Кадр из фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил»

Семейная драма известна благодаря исповеди самого убийцы и произвела большое впечатление на Александра Сергеевича Пушкина. Кстати, исповедь, несмотря на свое жуткое содержание, доказывает, что прадед «солнца русской поэзии» был явно наделен литературными способностями.

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Александр Петрович Пушкин родился в семье стряпчего, а затем и стольника Петра Петровича Пушкина и Федосьи Юрьевны Есиповой. Точная дата его рождения неизвестна, вероятно, он родился в период между 1686 и 1692 годами. Хотя Александр Петрович не имел больших чинов, он входил в окружение Петра I и был предан государю.

Пушкин начал службу в лейб-гвардейском Преображенском полку, где прошел путь от простого солдата до унтер-офицера, заведовавшего хранением и выдачей военного имущества.

Вопреки невысокому положению, ему удалось в 1721 году жениться на дочери адмирала Ивана Михайловича Головина Евдокии. Адмирал был одним из самых близких к императору Петру людей. Кстати, царь лично присутствовал на свадьбе. Скорее всего, брак стал возможным потому что кузен и племянник Головина взяли себе жен из семейства Пушкиных. Впрочем, Александра Петровича нельзя было назвать бедным дворянином. Он удачно разделил отцовское наследство со своими братьями и владел шестью сотнями десятин. Кроме того, он стал наследником своего двоюродного дяди и получил несколько сел, включая Болдино, которое позже прославит гениальный правнук Александра Петровича.

Сначала брак казался довольно счастливым. Евдокия Ивановна родила мужу пятерых детей, однако выжили только дочь Мария и сын Лев. Согласно исповеди Александра Петровича, в период ухаживания и помолвки Евдокия признавалась, что боится насилия с его стороны. Тогда он даже написал бумагу, где обещал руку на нее не поднимать. Также Пушкин утверждал, что в первую брачную ночь обнаружил, будто Евдокия не сохранила девичью невинность. Однако он простил жену, потому что любил.

Возможно, мир в семье сохранялся, потому что супруги подолгу жили врозь: Евдокия Ивановна в Москве, а Александр Петрович служил в Петербурге. Евдокия была женщиной своего времени: грамотной и хорошей хозяйкой, но верила в колдовство и другие суеверия. К тому же она опасалась доносов со стороны своих слуг, хотя и считалась милосердной барыней.

В 1723 году Пушкин тяжело заболел и около полугода пролежал в горячке. Он выздоровел, однако болезнь, вероятно, повлияла на его душевное здоровье. Он решил, что жена его разлюбила и начал подозревать ее в неверности. В 1725 году он страдал кровавой рвотой, так что оправился только в июле. Тогда же он вместе с семьей решил уехать в свое село Ислеево в Шацком уезде. По дороге Пушкин нанес визит брату Федору, а уже в августе окончательно поселился в деревне.

Но жизнь на природе его не успокоила, а психическое состояние только усугубилось. Александр Петрович постоянно раздражался и бурно реагировал на любые замечания, слова и действия. У него началась мания преследования — ему казалось, что крепостные сговариваются, чтобы убить его, а потворствует им жена Евдокия. Кроме того, он считал, что она состоит в любовной связи с одним из дворовых людей. Пушкин даже на несколько дней арестовал нескольких слуг и чуть не отдал их в розыск, но одумался, освободил и попросил прощения. Затем он вновь поддался своей мании и даже попросил соседа съездить в город за отрядом драгун для защиты от крепостных. Но сосед отговорил Александра Петровича, уверив его, что нет оснований для тревоги.

Евдокия была в очередной раз беременна и писала брату мужа Федору, что состояние супруга ее пугает. Настроение Пушкина менялось: он то плакал и молился, то прощался с детьми. Жена наконец решила прибегнуть к помощи знахарей, так как считала, что на мужа навели порчу. Но Александр Петрович решил, что супруга наоборот желает от него избавиться.

17 декабря 1725 года наступила развязка. Супруги легли спать, но Пушкину почудилось, что у кровати стоит колдун Ананий — один из тех знахарей, которых приглашала в дом жена. В приступе ярости он набросился на беременную жену, начал ее избивать, душить подушками, а потом схватил кортик, который висел на стене и нанес несколько ран. На крик женщины прибежали слуги, которые выбили дверь, отняли у хозяина оружие и отнесли уже смертельно раненную Евдокию в другую комнату. Священник успел ее исповедовать, после чего она умерла. Перед смертью Евдокия Ивановна попросила передать отцу, чтобы тот не мстил за нее супругу.

Федор Петрович Пушкин забрал брата и тело его жены в Москву. 1 января 1726 года Александр признался в совершенном убийстве, однако во время следствия в Преображенском приказе он уже изменил показания и уверял, что Евдокия Ивановна погибла от рук дворни. В конце концов его отпустили на поруки, и он некоторое время жил под надзором братьев в Москве.

12 февраля 1726 года она написал завещание, попросил прощения у родственников жены, отпустил на волю дворню и обязал сына Льва выплатить приданое своей сестре в размере пяти тысяч рублей. Вскоре после этого он умер, однако точная дата смерти неизвестна.