Москвичам рассказали, когда просыпаются животные после спячки

Жителям столицы рассказали, когда просыпаются животные после зимней спячки. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

"На природных территориях первыми просыпаются насекомые, затем — лягушки, ежи, змеи и орешниковые сони",

— говорится в сообщении.

Первыми из-под коры деревьев, опавшей листвы и сухой травы в марте выползают насекомые. Как только снег растает, вылетают бабочки — крапивницы и лимонницы. Зимуют у этих видов взрослые особи.

Лягушки появляются в марте–апреле. Водоемы, ручьи и некрупные речки — любимые места их зимовки. Но есть и исключения. Некоторые виды предпочитают зимовать в норках или под толстым слоем листвы.

Вместе с лягушками просыпаются ежи. Их места зимовки — кусты, ямы, заброшенные норы или корни деревьев.