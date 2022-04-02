Как «Джейн Эйр» опозорила писателя Теккерея

Роман Шарлотты Бронте стал причиной громкого скандала в высшем свете. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала «Джейн Эйр» Кадр из сериала «Джейн Эйр»

Роман «Джейн Эйр» вышел 16 октября 1847 года в издательстве «Смит, Элдер и компания». Молодая писательница получила за книгу 500 фунтов и была счастлива, так как ожидала гонорар куда меньше. Роман почти сразу стал бестселлером. С одной стороны, читатели и критики его полюбили, с другой стороны — ревнители нравственности были возмущены.

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Смелые взгляды неизвестного публике автора на брак и положение женщины немало шокировали общество. А больше всего смущало название. Дело в том, что издатели посоветовали Шарлотте Бронте указать в нем, что книга — это автобиография. Поэтому читатели восприняли историю Джейн Эйр как документальную и сразу начали активный поиск прототипов в свете.

Многие критики и современники были убеждены, что под псевдонимом Каррер Белл скрывается мужчина, но некоторые считали, что смелый роман написала женщина. Так полагал и знаменитый писатель Уильям Теккерей — саркастичный пессимист, едко высмеивающий нравы общества и века. «Джейн Эйр» произвела на него большое впечатление, и он написал благожелательный отзыв. Тогда же он предположил, что роман написала женщина, получившая достойное классическое образование.

Растроганная таким отношением Шарлотта Бронте посвятила второе издание писателю, которого всегда уважала. Оторванная от литературной и светской жизни Лондона писательница не подозревала, что ее жест доброй воли сделал Теккерея мишенью скандальных и оскорбительных пересудов. Дело в том, что она невольно коснулась болезненной тайны, отравившей личную жизнь Уильяма Теккерея.

20 августа 1836 года писатель женился на Изабелле Гетин Шоу. Это был брак по любви, и друзья семьи не сомневались, что супруги будут счастливы. Одна за другой у супругов родились три дочери — Анна Изабелла, Джейн и Харриет Марианна. Однако Джейн умерла в восьмимесячном возрасте. Очевидно, горе от смерти дочки совпало с послеродовой депрессией молодой женщины после рождения третьей дочери. Теккерей много работал и не сразу заметил изменения в поведении жены. Изабелла потеряла интерес к домашним делам, к мужу и к детям, она все больше погружалась в мир своих грез, стала безучастной.

Когда писатель понял, что жена не в себе, он по совету знакомых решился на путешествие в Ирландию, считая, что смена впечатлений сможет вывести жену из ее болезненного состояния.

Но во время переправы Изабелла, не выказывая ни малейших признаков волнения, внезапно прыгнула в воду. Женщину вытащили, но стало ясно, что ей нужна медицинская помощь.

Разумеется, Теккерей не запирал душевнобольную жену на чердаке — наоборот, он отчаянно искал лекарство, менял больницы и врачей, но очень скоро Изабелла перестала узнавать и его, и дочерей. Сначала она находилась на лечении в Париже, потом Теккерей перевез ее в Англию и поселил отдельно под присмотром сиделки.

Писатель воспитывал двух дочерей, фактически оставшись вдовцом при живой жене. Британские законы были суровы: душевная болезнь одного из супругов не могла быть основанием для развода.

Теккерей до конца своей жизни заботился о больной супруге, которая пережила его на тридцать лет. Страдая от одиночества, писатель искал утешения в близкой дружбе с Джейн Брукфилд, которая отвечала ему взаимностью, но была замужем. В конце концов ее муж запретил ей встречаться и переписываться с Теккереем.

Впечатлительные читатели и светские сплетники начали находить сходство между угрюмым язвительным мистером Рочестером и Уильямом Теккереем, которого в свете считали циником. Совпадение истории персонажа и жизненной драмы писателя настолько поразило общество, что в своих фантазиях некоторые переступили черту. Они утверждали, что Шарлотта Бронте была в прошлом гувернанткой дочерей писателя и вступила с ним в непозволительную связь. И это при том, что писатели впервые познакомились, когда писательница уже стала знаменитой.

Теккерей проигнорировал сплетни и не обиделся на Шарлотту Бронте, которая была в ужасе, когда ей рассказали о подоплеке слухов. Ведь она ничего не знала о семейной трагедии писателя.