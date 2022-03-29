Что случилось с горными стрелками Гитлера на Эльбрусе

19 августа 1933 года Адольф Гитлер был избран канцлером Германии. Страна была разгромлена в Первой мировой войне, потеряла множество людей и ряд территорий. Гитлер сделал своим лозунгом восстановление мощи и величия Германской империи. Но приёмы для этого он применял довольно нестандартные: фюрер придерживался мнения, что во времена прежних цивилизаций человечество владело ныне утраченными тайнами могущества. И планировал захватить власть над миром, получив доступ к этой информации.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Связь с Кавказом

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В конце XIX века настоятель бенедиктинского монастыря Теодор Хаген долгое время путешествовал по Кавказу и Ближнему Востоку в поисках утраченных древних знаний бенедиктинцев. Этот орден был тесно связан с инициацией Крестовых походов. Хаген привёз из путешествия множество манускриптов. Их содержание сильно повлияло на духовную жизнь сообщества. Настоятель заказал новые барельефы, на которых была изображена свастика. По стечению обстоятельств, в монастырском хоре пел юный Адольф Гитлер.

Источники оккультных идей Третьего Рейха

Свастика является древним индуистским символом солнца и плодородия. Её можно встретить на византийских мозаиках по всему Средиземноморью. Считается, что она защищает те объекты, на которые нанесена. В таких странах, как Индия и Пакистан её и сейчас можно встретить не только на храмах, но и на бамперах машин.

Символом бригады СС стала древнескандинавская руна Siegel – один из величайших символов победы в рунической магии. Каждой организации была присвоена какая-то из рун, соответствующая её тематике.

Духовным наставником этих движений стал мистик и эзотерик Гвидо фон Лист, автор псевдонаучной книги «Мистериальный язык индо-германцев» и первый неоязычник. Он в своих трудах привязал индийскую кастовость к реальной Европе: возникла теория исключительности определённых народов. В свою очередь фон Лист находился под влиянием оккультистки Елены Блаватской. Она провела какое-то время в Тибете и утверждала, что именно там существуют манускрипты, скрывающие тайны власти исчезнувших цивилизаций: Гипербореи и Атлантиды.

Таким образом, основой Третьего Рейха стала идея о когда-то существовавшей расе сверхлюдей и утраченной ею власти над народами. Согласно этой теории, представители данной расы жили столетиями и владели информацией о мире и власти.

Древние цивилизации лишились своих территорий после ряда планетарных катастроф. Раса атлантов расселилась по миру и унесла с собой осколки древних знаний.

Третий Рейх и Аненербе

Гитлер направлял огромные финансовые средства на поиск магических тайн, связанных с расой атлантов. Генрихом Гиммлером было создано общество Аненербе – «Наследие предков». Был организован ряд экспедиций в Гималаи под руководством Эрнста Шеффера. Гитлеровцы постарались наладить сотрудничество с правительством Непала. Непальскому королю Трибхувану даже был подарен автомобиль Мерседес-Бенц, на котором в этой горной стране практически негде было ездить, а доставляли его вручную несколько десятков человек.

Немцев интересовала тибетская религия бон: её древние ритуалы и связь с потусторонними силами. Но тибетские монахи сообщили немцам, что эта вера пришла к ним в готовом виде с Запада. Выяснив это, гитлеровцы направили свои поиски на Кавказ.

Дивизия «Эдельвейс» на Эльбрусе

Шёл август 1942 года. В район Эльбруса была направлена 42-я дивизия горных стрелков «Эдельвейс» под командованием генерала Конрада. В разгар боёв с фронтов было снято порядка 40 тысяч человек. Что же требовалось гитлеровцам на Эльбрусе, который не являлся стратегически важным объектом? Почему вообще они задержались на Кавказе, вместо того чтобы оперативно захватить нефтеносные районы Каспия?

На Кавказе, в частности в Адыгее, находится большое количество дольменов – мегалитических сооружений. Считается, что это захоронения времён неолита. Однако они расположены на стратегически важных точках и имеют отверстия, которые можно использовать в качестве бойниц. Кроме этого, Кавказ славится большим количеством людей-долгожителей. Эта информация послужила опорой для теории немецкого археолога Герберта Янкуна, что Кавказские горы стали одним из пристанищ атлантов. Также немцев привлекла местная выносливая порода рыжих лошадей: считалось, что похожие лошади были в Атлантиде.

Ходили слухи, что этот район является привлекательным для инопланетян, находились свидетели, которые видели странные светящиеся летающие аппараты. Это была красивая сказка о связи потомков древней расы с мощным инопланетным разумом. Гитлер и его окружение настолько поверили в собственные теории, что, возможно, рассчитывали не только найти здесь древние тайны, но и войти в контакт с высшим разумом, получить непобедимое оружие и завладеть миром.

Посадочной площадкой инопланетян гитлеровцы считали Эльбрус - спящий стратовулкан, доминирующий над местностью. Было запланировано совершить восхождение и при помощи сакральных песнопений, возможно, привлечь инопланетный корабль.

По некоторой информации, вместе с немцами здесь находились тибетские монахи. Вместе с офицерами СС они начали восхождение на вершину. Их видели местные чабаны, пасшие скот на склоне горы. Обратно участники восхождения не вернулись. Спустя много лет выяснилось, что их застигла лавина. Находка получила название «Замороженная дивизия СС».

Отголоски германских теорий