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27 минут назад

Что такое снежура и ледяное сало

Мира Маркина

Жители Санкт-Петербурга обратили внимание на необычную субстанцию в реках города – снежура и ледяное ”сало” покрыли реки Охту и Екатерингофку. Горожане уже даже успели заволноваться, не произошло ли какого вредного выброса в реки, однако в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора жителей успокоили, убедив в том, что с загрязнениями это не имеет ничего общего, а дело все только в погодных условиях. Рамблер выяснил, что же это за природные явления и по какой причине они случаются.

Что такое снежура и ледяное сало
Фото: Маргарита Потехина/ААНИИ/vk.comМаргарита Потехина/ААНИИ/vk.com

Снежура может образовываться на воде в том случае, если обильный снегопад встречается с водой нулевой или близкой к замерзанию температуры – при этих условиях снег в воде не тает, а собирается в кашеобразную вязкую пластичную массу. Смерзаясь, снежура способна перейти в состояние шуги – если говорить простым языком, то это множественные льдины на поверхности воды. Снежура при шторме представляет опасность для водного транспорта, так как при встрече с палубой способствует ее быстрому обледенению. После появления снежуры на воде в скором времени стоит ждать процесса ледообразования, а на таких реках, как Охта и Екатерингофка она может послужить главной составляющей ледяного покрова. Все зависит от погодных условий и температуры воздуха и воды. Причудливые формы снежура принимает благодаря ветру - он как бы “стачивает” и шлифует поверхность снега, делая его округлым, течение рек вносит свои коррективы и в итоге мы имеем дело с чем-то похожим то ли на пластилин, то ли на взбитые сливки. Потому это природное явление так и привлекает к себе внимание.

Маргарита Потехина/ААНИИ/vk.com

Ледяное “сало” – это густое образование маленьких ледяных кристаллов на поверхности. Является второй стадией образования сплошного ледяного покрова, где первая – ледяные иглы, третья – снежура, а четвертая – шуга. Для того, чтобы на поверхности воды образовалось ледяное сало, вода должна понести сильные потери тепла и в ней должны присутствовать ядра кристаллизации. К ним относятся как снежинки, так и мельчайшие частицы пыли. Вокруг них и начинает образовываться лед, превращаясь сначала в иглы, а после, если вода спокойная, соединяясь и образовывая тонкую матовую поверхность, которая и именуется ледяным салом.

Стоит отметить, что такие природные явления в конце марта – довольно большая редкость. Однако весна все же расставила все по местам – необыкновенная снежно-"пластилиновая" пена, покрывшая реки Охту и Екатерингофку в Санкт-Петербурге, быстро растаяла.

Таяние льда тоже всегда происходит по-разному. На эту тему мы собрали для вас некоторые приметы, на которые зачастую полагались наши предки, пытаясь предугадать, каким будет для них будущий год.
  • Если лед еще не сошел, а уже гремит гром – ожидается хороший улов.
  • Лед, который не тронулся по весне, а пошел на дно, предвещает людям трудный год.
  • Если лед по воде распределился равномерно, год будет урожайным на хлеб, если буграми и отдельными льдинами – неурожайным.
  • Если по весне во время разлива лед останется на берегах, а не растает или тронется по течению, год обещает быть холодным.
Истории,Видео,Росприроднадзор,
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