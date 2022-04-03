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2 часа назад

Почему насыпи у железных дорог иногда делают высокими

Мира Маркина

Наверняка каждый обращал внимание на то, что железнодорожные насыпи чаще всего возвышаются над основным уровнем земли, порой даже напоминая весьма высокие холмы. Для чего искусственно создают эти насыпи и нельзя ли обойтись вовсе без них, читайте в материале "Рамблера".

Почему насыпи у железных дорог иногда делают высокими
Фото: unsplash.comunsplash.com

Причин создания железнодорожных насыпей несколько, но главной из них, безусловно, является необходимость инженерная. Полотно железных дорог должно быть практически идеально ровным, с минимальным уклоном (не превышающим 1,5%, а для тепловозов не более 1,2%). Земля же ровной не бывает практически никогда. Поэтому и приходится делать насыпи, высота которых должна быть равна высоте наибольшего возвышения на предполагаемом пути следования поездов.

Еще одна причина создания железнодорожных насыпей — опасность наводнений и паводков. Чтобы железная дорога была максимально безопасна, необходимо, чтобы рельсы всегда были выше возможного уровня воды. Насыпи помогают решить и эту проблему.

И третья причина возведения "железнодорожных холмов" заключается в частой необходимости прокладывать в некоторых местах под железнодорожным полотном различные коммуникации. Это проще делать при наличии насыпи.

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