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1 час назад

Хозяин нашел необычный способ поддержать любимого пса после операции

Lenta.ruLenta.ru

Хозяин лабрадора по кличке Олли нашел необычный способ поддержать любимого пса после операции и растрогал людей. Об этом сообщает Metro.

Хозяин нашел способ поддержать любимого пса после операции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Алекс Морган решил составить компанию питомцу, который восстанавливался после операции на веке и носил на шее специальный защитный воротник, который не позволяет животному чесать швы. Мужчина из солидарности тоже надел на себя воротник и устроился на диване рядом с псом, при этом пытаясь пить чай.

Пользователей сети растрогал поступок Моргана.

«Не все герои носят плащи, некоторые надевают воротники», — написал один из них.

Истории,Алекс Морган,
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