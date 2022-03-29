Хозяин нашел способ поддержать любимого пса после операции

Алекс Морган решил составить компанию питомцу, который восстанавливался после операции на веке и носил на шее специальный защитный воротник, который не позволяет животному чесать швы. Мужчина из солидарности тоже надел на себя воротник и устроился на диване рядом с псом, при этом пытаясь пить чай.