Хозяин нашел способ поддержать любимого пса после операции

Хозяин лабрадора по кличке Олли нашел необычный способ поддержать любимого пса после операции и растрогал людей. Об этом сообщает Metro.
Алекс Морган решил составить компанию питомцу, который восстанавливался после операции на веке и носил на шее специальный защитный воротник, который не позволяет животному чесать швы. Мужчина из солидарности тоже надел на себя воротник и устроился на диване рядом с псом, при этом пытаясь пить чай.
Пользователей сети растрогал поступок Моргана.
«Не все герои носят плащи, некоторые надевают воротники», — написал один из них.