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3 часа назад

5 неожиданных фактов о СССР, о которых вы не знали

Даша Краснова

По данным социологов, в последние годы люди все чаще высказывают мнение о том, что в СССР многое было лучше. Рост ностальгических настроений в основном связан с ностальгией по былой юности и стабильности. «Рамблер» вспомнил пять необычных фактов о советском союзе.

5 неожиданных фактов о СССР, о которых вы не знали
Фото: https://www.piqsels.com/https://www.piqsels.com/

Государственная граница = 1,5 экватора

У Советского Союза была самая длинная государственная граница в мире, которая составляла более 60 тысяч километров. У страны было 14 ближайших соседей. Что интересно, у современной России государственная граница такая же как у СССР.

Заключенные били портреты Ленина и Сталина

Заключенные набивали портреты политических лидеров не только для того, чтобы доказать свой патриотизм. Они также верили, что татуировки защитат их, так как охранникам запрещалось стрелять в вождей пролетариата.

Звание «Почетный гражданин СССР» присвоили лишь двоим

Почетный гражданин СССР — звание, учрежденное в 1949 г., которое присуждали лицам «за выдающиеся заслуги в укреплении могущества СССР». Этими людьми стали Лаврентий Берия и Игорь Курчатов, которые получили звание в 1949 году за работу над атомной бомбой.

Медали на Олимпийских играх

СССР 18 раз участвовала на Олимпиадах. За это время советские спортсмены смогли заработать 1204 медали, большая часть из них была золотыми медалями.

В СССР передвигали высотки

Сейчас трудно представить, как кто-то двигает огромное здание из одного места в другое. Но в СССР это была довольно распространенная практика. Нередко дом перемещали без отключения коммуникаций и выселения жильцов. Высотку поднимали домкратами, а затем отправляли на новый адрес по рельсам.

Истории,Игорь Курчатов,Лаврентий Берия,
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