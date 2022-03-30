Краткая история Украины: как образовалось государство

История Украины как государства весьма запутана и противоречива, как и сама жизнь. В разное время территорией, на которой располагается современная Украина, владели разные страны. Как появилась страна, кому принадлежали ее земли, что произошло, прежде чем Украина обрела независимость, — кратко в материале «Рамблера».

Фото: RIA Novosti archive / CC-BY-SA 3.0 RIA Novosti archive / CC-BY-SA 3.0

Откуда взялось название «Украина»

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Самая распространенная версия предполагает, что название страны происходит от древнерусского слова «оукраина», что значит «пограничная область». Так называли пограничные земли Руси и древнерусских княжеств.

В энциклопедического словаре Брокгауза и Эфрона (1890-1907) содержится информация о том, что Украина – это неофициальное название территории, простиравшейся от Подолья на западе до устья Днепра на юге и включающей в себя большую часть земель будущей Екатеринославской губернии на востоке. Территория эта находилась на границе Юго-Западной Руси, которая в 1569 году вошла в Польское королевство.

В XVI—XVIII веках название «Украина» закрепилось за Средним Приднепровьем (Южной Киевщиной и Брацлавщиной), которое контролировалось казаками. Жители этих мест называли украинцами или украинниками. Также украинцами стали называть служилую польскую шляхту в этих землях.

Со временем название становилось все более употребительным и Украиной стали называть и соседние территории. А когда поднялось восстание Богдана Хмельницкого, это название стали использовать для обозначения всех регионов, охваченных боевыми действиями. Оно встречается в письменных источниках, в произведениях устного народного творчества. Тем не менее Украиной тогда не называли все южнорусские земли.

В географическом смысле название Украина закрепилось и стало широко распространяться с XVIII века. Во времена Российской империи в ходу были названия «Малороссия» и «Малороссийская Украина». Лишь к концу XIX века название Украина приобрело и этнический смысл, а на рубеже XIX и XX веков окончательно вытеснило остальные самоназвания, использовавшиеся на региональном уровне.

Еще одна версия, которую предлагают некоторые украинские историки и лингвисты, заключается в том, что название Украина образовалось от слова «край», «краина», что значит «страна», «земля, заселенная свои народом». На сегодняшний день такое объяснение приводится в украинских учебниках по отечественной истории. Отдельно подчеркивается, что слова «україна» и «окраїна» всегда имели разный смысл.

Доисторический период и античные времена

Юг Восточно-Европейской равнины с прекрасным и климатом, обилием рек во все времена был привлекательным и комфортным для проживания людей. Не удивительно, что первые представители рода человеческого здесь появились в эпоху раннего палеолита. Антропологи полагают, что первые племена сюда пришли из Передней Азии через Балканы и Центральную Европу.

В центральной части современной территории Украины находили следы стоянок представителей трипольской культуры, а также более поздние поселения, относящиеся к бронзовому веку. Некоторые археологические находки позволяют говорить о том, что в те времена здесь развивалось земледелие.

В античные времена украинские степи находились во власти скифов, которые занимались и земледелием, и скотоводством, и различными ремеслами. А на берегах Черного и Азовского моря свои поселения основывали греки. Самые знаменитые из них:

Боспор Кимерийский,

Херсонес Таврический,

Фанагория,

Нимфей,

Гермонасса.

Греки вели активную торговлю со скифами, продавали вино, оливковое масло, керамику, а покупали зерно, мед, мясо, изделия из кожи.

Dmitry A. Mottl/wikimedia.org

В конце V века на этих территориях появляются первые славянские племена антов и склавинов. Территории, расположенные по левому берегу Днепра вместе с Таврией, в те времена находились под властью хазарского каганата. К концу первого тысячелетия на землях современной Украины проживали поляне, древляне, северяне, бужане, тиверцы, волыняне, уличи и другие. Некоторые славянские племена страдали от дани Хазарскому каганату.

Киевская Русь

Первые упоминания о Киевской Руси относятся к IX веку и связаны с активным освоением пути из варяг в греки. Свой поход в Константинополь совершил князь Киевский Аскольд. После него власть перешла в руки Олега, назначенного регентом при малолетнем князе Игоре. При князе Владимире Киевская Русь принимает христианство, а при Ярославе Мудром получает первый свод законов «Русскую правду».

Со временем местные княжества заявляют о большей самостоятельности, Киевская Русь вступает период феодальной раздробленности и становится легкой жертвой для Золотой Орды. Большая часть княжеств попадает под монголо-татарское иго, избавление от которого стало возможным спустя столетия.

С запада южные княжества были атакованы литовским князем Гедимином, войска которого разбили объединенную армию южнославянских князей в битве при реке Ирпень. Под контролем литовского князя оказались Киев, Белгород, Переяславль. Дело Гедимина завершил князь Ольгерд, который в состав Великого княжества Литовского сумел включить большую часть удельных княжеств и получил выход к Черному морю. Галицкая и Холмская земли отошли Польскому королевству. Львов стал столицей Русского воеводства в 1434 году.

Речь Посполитая

В 1569 году была провозглашена Люблинская уния, объединившая Великое княжество Литовское и Польское королевство в единое государство — Речь Посполитую. Волынь, Подляшье, Подолье, Брацлавщина и Киевщина оказались во власти нового государства. После принятия Брестской унии, узаконившей объединение православной церкви Киевской митрополии и католической церкви, многие знатные русские люди начали переходить из православия в католицизм.

Недовольные такими переменами бежали на юг, на земли в нижнем течении Днепра, где была образована Запорожская Сечь. Первое письменное упоминание о запорожских казаках появились в 1492 году. Летом они занимались различными промыслами на берегах Днепра, а зимой разъезжались по городам, в частности Киев, Львов, Бахчисарай, Черкасы и другие. На месте своего пребывания они оставляли аванпост, крепость или сечь, где находились вооруженные люди, готовые защищать освоенные места.

Объединение отдельных сечей в общее образование под названием Запорожская Сечь произошло, вероятно, примерно в те же годы, что и Брестская уния. Прототипом Запорожской Сечи считается Хортицкая крепость, заложенная Волынском князем Дмитрием Вишневецким. Кстати, он приходился родственником Ивану Грозному и помогал ему в борьбе против крымского хана.

Восстание Богдана Хмельницкого

В 1648 году запорожские казаки во главе с Богданом Хмельницким подняли восстание против польских магнатов. Казаки дошли до Львова и заняли Киев, но в 1651 году были разбиты. Богдан Хмельницкий обратился за помощью к России. Это был поворотный момент в истории Украины и России. В 1654 году на Переяславской раде утвердили переход под протекторат московского царя. Все это вылилось в затяжную русско-польскую войну, итогом которой стало Андрусовское перемирие. Стороны договорились о том, что земли по левому берегу Днепра отходят к России, а правый берег остается за Польшей. Но мира на этой земле не было в течение десятилетий.

Российская империя

После смерти Богдана Хмельницкого начался новый виток борьбы за власть. Основное противоречие, как пишут историки, заключалось в том, что простой народ тяготел к России, а знать стремилась к Польше. Во время Северной войны гетман Мазепа решил воспользоваться ситуацией и выйти из-под контроля Петра I. Часть казаков перешли на сторону Швеции, но в решающем сражении победила российская армия, а Мазепа был вынужден бежать.

Pierre-Denis Martin

После нескольких разделов Польши с 1772-1795 годов территории Правобережной Украины, Волыни и Подолья оказались в составе Российской империи, а Королевство Галиции и Лодомерии со столицей во Львове отошли к Австрийской империи. В 1764 году Екатерина II отменила своим указом Гетманщину, а в 1775 году прекратила свое существование Запорожская Сечь.

Южные земли оставались под контролем Крымского хана. Но после русско-турецкой войны вошли в состав Российской империи. Были образованы новые губернии и заложены города Екатеринослав, Одесса, Николаев, Херсон, Севастополь, Александровск, Мариуполь.

Австрийские монархи умело играли на противоречиях украинцев и поляков на территории Галиции, а также подвергало преследованиям русинское население. А в годы Первой Мировой войны дошло до репрессий, около двадцать тысяч украинцев, испытывавших симпатии к России, были помещены в концентрационный лагерь в Талергофе и в чешскую крепость Терезин.

Гражданская война

Февральская революция привела к хаосу на всей территории Российской империи, включая Украину. К началу Гражданской войны на Украине действовало 16 самопровозглашенных государственных образований. Центральная рада Украинской народной республики, в которую вошли девять губерний — Киевская, Подольская, Волынская, Черниговская, Полтавская, Харьковская, Екатеринославская, Херсонская и Таврическая, — начала переговоры со временным правительством России о том, чтобы войти в состав единого государства на правах автономии. Но все планы были сорваны Октябрьской революцией. О завершении Первой мировой войны также не было и речи. Власть в Киеве передали гетману Скоропадскому, который провозгласил образование Украинской державы под протекторатом Германской империи.

Пока в центральной части Украины Советы, Петлюра и Деникин продолжали борьбу за власть, в Галиции разогрелась украинско-польская война. Западно-Украинская народная республика решила объединиться с Украинской народной республикой. Но это не спасло от немецких войск, оккупирована была практически вся Украина. В 1921 году был заключен мирный договор, по которому Западная Украина оставалась за Польшей, Буковина отходила Румынии, а Закарпатье — Чехословакии.

По итогам Гражданской войны власть оказалась в руках большевиков.

Советская Украина

Украина подписала союзный договор с Россией, Белоруссией и Закавказьем 30 декабря 1922 года, так страна оказалась в составе СССР. Советский Союз проводил политику украинизации, в школах преподавали на украинском, всячески поощрялась национальная культура, поддерживались местные поэты и писатели. В то же время на территории Западной Украины, вошедшей в состав Польши, проводилась прямо противоположная политика санации и «культурного подавления».

1923 — станица Луганская и прилегающие территории Донской области,

1925 — территория бывшего Путивльского уезда (без Крупецкой волости), Креничанская волость Грайворонского уезда и две неполные волости Грайворонского и Белгородского уездов от Курской губернии,

1926 — Семеновская волость Новозыбковского уезда Гомельской губернии,

1926 — Троицкая волость Валуйского уезда Воронежской губернии,

1939 — Западная Украина,

1940 — Северная Буковина и южная часть Бессарабии,

1945 год — Закарпатье,

1954 год — Крым. За годы советской власти к Украине были присоединены:

Современная Украина