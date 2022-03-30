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3 часа назад

Россиянин построит в Арктике ферму по разведению кроликов

Lenta.ruLenta.ru

Житель Мончегорска Роман Трофименко построит в Мурманской области по программе «Гектар в Арктике» ферму по разведению кроликов и птиц, а также для тепличного хозяйства. О своих планах россиянин сообщил Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), передает агентство «Таймырский телеграф».

Россиянин построит в Арктике ферму по разведению кроликов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мужчина работает в сфере металлургии цветных металлов, однако он признался, что с юности хотел заниматься животными.

Став участником программы «Гектар в Арктике», россиянин решил воплотить в жизнь давнюю мечту.

«Этот проект для меня, с одной стороны, вызов, а с другой — интересное дело, которое будет кормить и радовать»,

— сказал Трофименко.

По его словам, полученная земля уже частично готова. Осталось решить вопросы подключения к коммуникациям, пояснил россиянин. Летом мужчина планирует заняться обустройством территории и подготовкой к строительству фермы.

Участники программы «Гектар в Арктике» могут воспользоваться модельными решениями по ключевым видам деятельности на земельных участках, которые опубликованы на сайте Освойгектар.рф: «Мой дом», «Моя ферма», «Бизнес на гектаре». Там представлены инструкции по оформлению заявления, необходимых документов, получению мер поддержки и готовые предложения.

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