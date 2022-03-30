Астрономы назвали первый признак жизни за пределами Земли

Ученые Калифорнийского университета в Санта-Крусе заявили, что атмосферный метан может быть первым признаком жизни, существующей на планетах вне Солнечной системы. Такой биосигнал можно легко обнаружить с помощью телескопа Джеймса Уэбба, который начнет наблюдения в ближайшие месяцы, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Одной из основных особенностей метана является его нестабильность. Он быстро разрушается вследствие биохимических процессов в атмосфере. Наличие большого количества метана в атмосфере экзопланеты указывает, что у этих выбросов есть стабильный источник.

Известно, что большие объемы метана на Земле производит биологическая активность. Ученые пришли к выводу, что на других планетах может происходить такой же процесс, следовательно, наличие метана будет указывать на жизнедеятельность неких организмов.

Метан способен поступать и из небиологических источников. Но их легко идентифицировать. Так, если выбросы связаны с извержениями вулканов, то в атмосфере планеты также появится монооксид углерода.

Ученые подчеркнули, что при исследовании планеты важно учитывать «весь планетарный контекст». Согласно их выводам, метан может стать важным признаком жизни на скалистой планете, вращающейся вокруг солнцеподобной звезды, если в атмосфере также присутствует углекислый раз, а количество монооксида углерода незначительно. Кроме того, планета не должна быть чрезвычайно богата водой.