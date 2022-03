Астрономы назвали первый признак жизни за пределами Земли

Ученые Калифорнийского университета в Санта-Крусе заявили, что атмосферный метан может быть первым признаком жизни, существующей на планетах вне Солнечной системы. Такой биосигнал можно легко обнаружить с помощью телескопа Джеймса Уэбба, который начнет наблюдения в ближайшие месяцы, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.