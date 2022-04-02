Дочь Куприна обожали французы, но осудили русские эмигранты

Ксения была любимой дочкой Александра Куприна. Писатель гордился ее славой, а русские эмигранты обвинили в предательстве. Подробности — в статье «Рамблера».
Ксения родилась 21 апреля 1908 года в Гатчине. Ее мать Елизавета Морицовна Гейнрих была второй женой Куприна. Ради нее он оставил первую супругу Марию Карловну и дочь Лидию. Причем официальный развод писателю удалось получить не сразу, так что обвенчались они только через год после рождения Ксении.
Куприн обожал свою дочку и дал ей ласковое прозвище Киса, которое потом станет ее сценическим псевдонимом. Друзья семьи были настроены не так благожелательно и считали, что Александр Иванович чрезмерно разбаловал девочку. Его друг Федор Фидлер называл ее дерзким неприятным существом с холодным взглядом. А ведь Ксении тогда было всего четыре года.
После революции Куприн с женой и дочкой в конце концов эмигрировал, несмотря на встречу с Лениным. Писатель выступил против военного коммунизма и попал в список заложников. К тому же после того, как в Гатчину вошли белые, Александр Иванович поступил в Северо-Западную армию, стал редактором газеты «Приневский край» и поддержал наступление белого генерала Юденича на Петроград.
В 1919 году Куприны уехали в Финляндию, а оттуда — во Францию. Родители поместили дочь в интернат при католическом монастыре, так как денег на другое образование у них уже не было. Куприны жили бедно: русский писатель во Франции оказался никому не нужен, как, впрочем, и тысячи его соотечественников. Так что семья жила от одного редкого гонорара до другого. Мать Ксении организовала переплетную мастерскую, но дело не пошло и оборудование пришлось продать. Потом была книжная лавочка, которая постепенно стала библиотекой, но и она не приносила дохода.
В 16 лет Ксения получила заманчивое предложение: стать манекенщицей модельера Поля Пуаре. Тогда русские модели — изящные красавицы с манерами аристократок — были на пике моды. Так Ксения стала зарабатывать больше, чем отец и смогла помочь семье. Юная красотка быстро стала своей в богемном парижском обществе. Она подружилась с режиссером Марселем Л’Эрбье и в 1928 году появилась в его фильме «Дьявол в сердце». Затем последовали и другие картины — «Тайна желтой комнаты», «Духи дамы в черном», «Лоретта, или Красная печать», «Туманы Парижа» и многие другие.
Ксения поняла, что работа в кино оплачивается лучше и оставила подиум. Она стала настоящей звездой под псевдонимом Кисса Куприн и переехала жить на Елисейские поля. Среди ее друзей были писатель Антуан де Сент-Экзюпери, тогда еще начинающая певица Эдит Пиаф и актер Жан Марэ. По слухам, с последним у нее была романтическая связь.
Писатель вспоминал, что однажды таксист, услышав фамилию, поинтересовался, не отец ли он знаменитой Киссы Куприн. Писатель был раздосадован и горд одновременно: слава дочери затмила его собственную.
Но у популярности была и обратная сторона. Ксения отдалилась от родителей, стыдилась их бедности, творчество отца ее больше не интересовало. Свои гонорары она в основном тратила на дорогие наряды и вечеринки, чтобы поддерживать полезные в киносреде связи. Позже она смущенно рассказывала, что случайно встретила отца на улице — беспомощного, почти незрячего и в подпитии — который безуспешно пытался перейти дорогу. Прохожие девушки высмеяли его, и Ксения не решилась к нему подойти. Впрочем, по другой версии ее рассказа, она все-таки помогла отцу, но дождалась, пока француженки прошли мимо.
Находясь на вершине славы Ксения Куприна даже получила предложение руки и сердца от британского аристократа, но отказалась. Ей казалось, что лучшие дни у нее впереди. А отвергнутого ухажера она познакомила со своей подругой. Впоследствии оба погибли во время бомбежки Лондона.
Хотя в эмиграции Куприн написал два романа и сотрудничал с газетами «Общее дело» и «Русское время», его материальное, физическое и психологическое состояние стремительно ухудшалось, а тоска по России усиливалась. Тогда писатель вместе с женой решил вернуться в СССР. Он понимал, что неизлечимо болен и мечтал умереть в родной стране. Советские власти не препятствовали возвращению, и в 1937 году супруги уехали на родину. Отъезду предшествовала семейная драма.
Родители уговаривали дочь уехать вместе с ними, но Ксения отказывалась. У нее был в разгаре роман с летчиком, и она не хотела бросать любимого мужчину. Ни слезы, ни упреки не смогли изменить ее решение. Ксения переживала за родителей, ведь в России у них уже не осталось родственников, но медлила с отъездом. Куприн до последнего надеялся, что дочь приедет в Россию. Об этом Елизавета Морицовна писала в своих письмах:
«Папа тоскует без тебя, кажется, больше меня — по нескольку раз в день спрашивает: да когда же она приедет?»
«Все трое (Куприны привезли с собой кота - прим. редакции) целуем тебя, папа просит приписать, что Москва изумительно красивая и что мы ждем там квартиру, в надежде на твой приезд. Он с гордостью всем говорит: «У меня есть дочь, талантливая и красивая».
Хотя Куприны уезжали тайно, семейный конфликт стал достоянием всей эмигрантской общины. Одни обвиняли Ксению в том, что она позволила родителям уехать к большевикам и чуть ли не в измене. Об этом особенно часто говорила непримиримая Зинаида Гиппиус. Другие считали, что она поступила эгоистично, потому что оставила родителей в одиночестве. Так Ксения неожиданно для себя стала изгоем среди эмигрантов, которые до этого гордились русской звездой французских фильмов.
Впрочем, актерская карьера тоже подошла к своему концу. В кинематограф окончательно пришел звук и оставил без работы и дочь Куприна, и многих других артистов. Французские студии перестали приглашать звезд с сомнительным акцентом, а русские разорились. Ксения стала костюмером, иногда играла в театре. Ее жених погиб в автокатастрофе. О смерти отца в 1938 году она знала, но помочь матери ничем не могла, тем более, что через год началась Вторая мировая война.
Ксения Куприна перебивалась случайными заработками, а после войны пришла в советское посольство и предложила услуги переводчицы. Владея французским, английским и немецким языками, она сопровождала советские делегации спортсменов и официальных представителей. Тогда же узнала о страшной судьбе своей матери. Елизавета Гейнрих покончила с собой в блокадном Ленинграде в 1942 году, когда получила ложное известие о том, что Ксению замучили в гестапо.
В 1958 году Куприна приехала в Москву по приглашению Союза писателей и привезла архив отца, который выкупил Литературный фонд. Она написала книгу о писателе и играла в массовке в Московском театре имени Пушкина. В 1966 году появилась в эпизодической роли библиотекаря в фильме «У нас есть дети». Также Ксения Александровна много сделала для создания музея Куприна на малой родине в Наровчате.
Забытая кинозвезда умерла 18 ноября 1981 года и была похоронена вместе с родителями на Волковском кладбище в Петербурге.