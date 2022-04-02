Дочь Куприна обожали французы, но осудили русские эмигранты

Ксения была любимой дочкой Александра Куприна. Писатель гордился ее славой, а русские эмигранты обвинили в предательстве. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Ксения Куприна/Кадр из фильма «Авантюрист» Ксения Куприна/Кадр из фильма «Авантюрист»

Ксения родилась 21 апреля 1908 года в Гатчине. Ее мать Елизавета Морицовна Гейнрих была второй женой Куприна. Ради нее он оставил первую супругу Марию Карловну и дочь Лидию. Причем официальный развод писателю удалось получить не сразу, так что обвенчались они только через год после рождения Ксении.

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Куприн обожал свою дочку и дал ей ласковое прозвище Киса, которое потом станет ее сценическим псевдонимом. Друзья семьи были настроены не так благожелательно и считали, что Александр Иванович чрезмерно разбаловал девочку. Его друг Федор Фидлер называл ее дерзким неприятным существом с холодным взглядом. А ведь Ксении тогда было всего четыре года.

После революции Куприн с женой и дочкой в конце концов эмигрировал, несмотря на встречу с Лениным. Писатель выступил против военного коммунизма и попал в список заложников. К тому же после того, как в Гатчину вошли белые, Александр Иванович поступил в Северо-Западную армию, стал редактором газеты «Приневский край» и поддержал наступление белого генерала Юденича на Петроград.

В 1919 году Куприны уехали в Финляндию, а оттуда — во Францию. Родители поместили дочь в интернат при католическом монастыре, так как денег на другое образование у них уже не было. Куприны жили бедно: русский писатель во Франции оказался никому не нужен, как, впрочем, и тысячи его соотечественников. Так что семья жила от одного редкого гонорара до другого. Мать Ксении организовала переплетную мастерскую, но дело не пошло и оборудование пришлось продать. Потом была книжная лавочка, которая постепенно стала библиотекой, но и она не приносила дохода.

Кинозвезда Кисса Куприн

В 16 лет Ксения получила заманчивое предложение: стать манекенщицей модельера Поля Пуаре. Тогда русские модели — изящные красавицы с манерами аристократок — были на пике моды. Так Ксения стала зарабатывать больше, чем отец и смогла помочь семье. Юная красотка быстро стала своей в богемном парижском обществе. Она подружилась с режиссером Марселем Л’Эрбье и в 1928 году появилась в его фильме «Дьявол в сердце». Затем последовали и другие картины — «Тайна желтой комнаты», «Духи дамы в черном», «Лоретта, или Красная печать», «Туманы Парижа» и многие другие.

Ксения поняла, что работа в кино оплачивается лучше и оставила подиум. Она стала настоящей звездой под псевдонимом Кисса Куприн и переехала жить на Елисейские поля. Среди ее друзей были писатель Антуан де Сент-Экзюпери, тогда еще начинающая певица Эдит Пиаф и актер Жан Марэ. По слухам, с последним у нее была романтическая связь.

Французская фильмография актрисы: «Дьявол в сердце» (1928)

«Жемчужина Анри д'Арша» (1929)

«Тайна желтой комнаты» (1930)

«Духи дамы в черном» (1931)

«Лоретта, или Красная печать» (1931)

«Туманы Парижа» (1932)

«Крошка» (1933)

«Последняя ночь» (1933)

«Авантюрист» (1934)

«Убийца среди нас» (1934)

«Имперская дорога» (1935)

«Женский клуб» (1936)

Писатель вспоминал, что однажды таксист, услышав фамилию, поинтересовался, не отец ли он знаменитой Киссы Куприн. Писатель был раздосадован и горд одновременно: слава дочери затмила его собственную.

Но у популярности была и обратная сторона. Ксения отдалилась от родителей, стыдилась их бедности, творчество отца ее больше не интересовало. Свои гонорары она в основном тратила на дорогие наряды и вечеринки, чтобы поддерживать полезные в киносреде связи. Позже она смущенно рассказывала, что случайно встретила отца на улице — беспомощного, почти незрячего и в подпитии — который безуспешно пытался перейти дорогу. Прохожие девушки высмеяли его, и Ксения не решилась к нему подойти. Впрочем, по другой версии ее рассказа, она все-таки помогла отцу, но дождалась, пока француженки прошли мимо.

Кисса Куприн/Кадр из фильма «Духи дамы в черном»

Находясь на вершине славы Ксения Куприна даже получила предложение руки и сердца от британского аристократа, но отказалась. Ей казалось, что лучшие дни у нее впереди. А отвергнутого ухажера она познакомила со своей подругой. Впоследствии оба погибли во время бомбежки Лондона.

Разрыв с родителями и травля в эмигрантских кругах

Хотя в эмиграции Куприн написал два романа и сотрудничал с газетами «Общее дело» и «Русское время», его материальное, физическое и психологическое состояние стремительно ухудшалось, а тоска по России усиливалась. Тогда писатель вместе с женой решил вернуться в СССР. Он понимал, что неизлечимо болен и мечтал умереть в родной стране. Советские власти не препятствовали возвращению, и в 1937 году супруги уехали на родину. Отъезду предшествовала семейная драма.

Родители уговаривали дочь уехать вместе с ними, но Ксения отказывалась. У нее был в разгаре роман с летчиком, и она не хотела бросать любимого мужчину. Ни слезы, ни упреки не смогли изменить ее решение. Ксения переживала за родителей, ведь в России у них уже не осталось родственников, но медлила с отъездом. Куприн до последнего надеялся, что дочь приедет в Россию. Об этом Елизавета Морицовна писала в своих письмах:

«Папа тоскует без тебя, кажется, больше меня — по нескольку раз в день спрашивает: да когда же она приедет?»

«Все трое (Куприны привезли с собой кота - прим. редакции) целуем тебя, папа просит приписать, что Москва изумительно красивая и что мы ждем там квартиру, в надежде на твой приезд. Он с гордостью всем говорит: «У меня есть дочь, талантливая и красивая».

Хотя Куприны уезжали тайно, семейный конфликт стал достоянием всей эмигрантской общины. Одни обвиняли Ксению в том, что она позволила родителям уехать к большевикам и чуть ли не в измене. Об этом особенно часто говорила непримиримая Зинаида Гиппиус. Другие считали, что она поступила эгоистично, потому что оставила родителей в одиночестве. Так Ксения неожиданно для себя стала изгоем среди эмигрантов, которые до этого гордились русской звездой французских фильмов.

Одиночество и возвращение на родину

Впрочем, актерская карьера тоже подошла к своему концу. В кинематограф окончательно пришел звук и оставил без работы и дочь Куприна, и многих других артистов. Французские студии перестали приглашать звезд с сомнительным акцентом, а русские разорились. Ксения стала костюмером, иногда играла в театре. Ее жених погиб в автокатастрофе. О смерти отца в 1938 году она знала, но помочь матери ничем не могла, тем более, что через год началась Вторая мировая война.

Ксения Куприна перебивалась случайными заработками, а после войны пришла в советское посольство и предложила услуги переводчицы. Владея французским, английским и немецким языками, она сопровождала советские делегации спортсменов и официальных представителей. Тогда же узнала о страшной судьбе своей матери. Елизавета Гейнрих покончила с собой в блокадном Ленинграде в 1942 году, когда получила ложное известие о том, что Ксению замучили в гестапо.

В 1958 году Куприна приехала в Москву по приглашению Союза писателей и привезла архив отца, который выкупил Литературный фонд. Она написала книгу о писателе и играла в массовке в Московском театре имени Пушкина. В 1966 году появилась в эпизодической роли библиотекаря в фильме «У нас есть дети». Также Ксения Александровна много сделала для создания музея Куприна на малой родине в Наровчате.