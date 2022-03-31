Гибель «Муссона»: что случилось с советским ракетным кораблем

Гибель военного судна – это всегда трагедия. Особенно неприятно, когда это происходит не во время боевых действий, а на учениях. Именно такая грустная история произошла с малым ракетным кораблем «Муссон» в 1987 году.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Русский «Овод» жалит больно

Видео дня

В конце 1980-х годов малые ракетные корабли Советского Союза являлись грозным оружием, «катюшами» на воде, способными нанести серьезный урон потенциальному противнику. Не случайно по классификации НАТО, данные суда проходили под кодовым обозначением «Овод». Действительно, «жало» их ракет было смертельным. Но, к сожалению, даже с этими, считавшимися надежными кораблями, порой, происходили неприятные инциденты. История «Муссона» долгое время была засекречена, чтобы не бросать тень на ВМФ СССР и лишь относительно недавно общественности стали известны все подробности той трагедии.

Малый ракетный корабль, построенный в 1975 году, предназначался для крупных надводных целей и наземных объектов. Его главным оружием были 6 крылатых ракет комплекса П-120 «Малахит», а штатный экипаж боевого судна составлял 60 человек. На протяжении пяти лет «Муссон» исправно служил на Тихоокеанском флоте, до рокового дня 16 апреля 1987 года, когда он ушел на очередные учения в Японском море.

Трагедия со стрельбой

По плану мероприятий отряд из пяти кораблей: малого противолодочного корабля, двух малых ракетных кораблей и двух ракетных катеров вышел в залив Петра Великого для проведения совместных тренировочных стрельб. Ракетные катера с помощью ракет-мишеней должны были обстрелять малый противолодочный корабль №117 и два малых ракетных корабля «Муссон» и «Вихрь». Те же в свою очередь, должны были отбить ракетную атаку.

Около шести часов вечера 16 апреля 1987 года по «Муссону» была выпущена крылатая ракета. В ответ ракетный корабль ударил сразу двумя ракетами своего зенитно-ракетного комплекса. Крылатая ракета-мишень была успешно поражена. Но, по роковому стечению обстоятельств ее останки, падая в море, врезались в радиорубку «Муссона». Произошел взрыв и корабль загорелся.

Трагедия произошла в 18 часов 36 минут. Корабли, участвующие в учениях подошли на максимально возможное безопасное расстояние к «Муссону» и с ужасом наблюдали объятый ярким пламенем корабль. Самое ужасное, состояло в том, что командующий учениями контр-адмирал Л. Головко запретил приближаться к горящему судну, чтобы избежать новой трагедии.

Дело в том, что на «Муссоне» находился крупный боекомплект, который мог взорваться в любую минуту. Наибольшую опасность при этом представляли зенитные ракеты корабля. К счастью, «Муссон» оказался выполнен из алюминиево-магниевого сплава. Он оплавился, закрыв собой ракеты, которые не взорвались. В то же время, являясь горючим материалом, он фактически превратил судно в пылающий факел.

Разбор полетов

Командир «Муссона» капитан 3-го ранга В. Рекиш, как и все командование корабля погибли сразу после взрыва радиорубки. Выжившие матросы, проявляя чудеса героизма, пытались вести безуспешную борьбу с огнем. Но, корабль был обесточен во избежание непроизвольного пуска ракет, и противопожарные системы не работали. Когда, попытки подозвать другие корабли, для тушения «Муссона» ни к чему не привели, оставшиеся на корабле члены экипажа, открыли люки, ведущие в трюм, чтобы снизить давление.

Следом матросы провели ряд других мер, для недопущения взрыва судна. Сделав все возможное, люди бросились в ледяную воду, и вплавь добирались до остальных кораблей, принимавших участие в учениях.

Ночью «Муссон» затонул. Комиссия, разбиравшаяся в причинах трагедии, выяснила, что попадание ракеты-мишени в радиорубку было трагическим стечением обстоятельств. В то же время пожар, который повлек за собой гибель судна и 39 из 76 членов экипажа, произошел из-за того, что в производстве судна использовали горящий алюминиево-магниевый сплав.