Как бандеровцы убили лучшего генерала Красной Армии

Жуков считал этого генерала высокоэрудированным и очень работоспособным военачальником, Хрущеву он запомнился как почти непьющий. Погиб командующий 1-м Украинским фронтом Николай Федорович Ватутин в результате нелепой случайности, которую вполне можно было предотвратить.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Начало и развитие военной карьеры

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До службы в армии сельский парень из Белгородчины Николай Ватутин ничем особенным себя не проявил – окончил земское училище (правда, с похвальным листом). Родители его были середняки. Революция прошла мимо их семьи.

В апреле 1920 года Ватутина призвали в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. На Украине красноармеец Николай Ватутин воевал с бандами Махно и другими противниками советской власти. Окончил пехотную школу и получил звание красного командира. С 1922-го по 1926 годы будущий генерал армии прошел путь от командира отделения до ротного. Отучившись в двух военных академиях, к началу Великой Отечественной войны толковый офицер сделал успешную военную и партийную карьеру, он замещал начальника Генштаба и входил в ЦК партии на Украине.

Командующий фронтами

С конца июня 1941 года Н. Ф. Ватутин возглавлял штаб Северо-Западного фронта, участвовал в проведении ряда операций, среди которых преобладали оборонительные, – обстановка на этом фронте была не из лучших. В 1942 году Николай Федорович несколько месяцев прослужил в Генштабе, куда был отозван Сталиным. Затем его назначили командовать Воронежским фронтом.Соединения Воронежского фронта, которым командовал Ватутин, провели ряд наступательных операций, в результате которых немцы уже не смогли на этом участке боевых действий заниматься переброской войск, необходимых вермахту под Сталинградом и на Кавказе. Бои за Воронеж оказались трудными, к августу 1942 года нашими войсками была заняты лишь Осетровский и Чижовский плацдармы.

В октябре того же года генерала Ватутина назначили командующим новым Юго-Западным фронтом. Этому фронту предстояло принять участие в знаменитой операции «Уран» – войскам двух фронтов (Юго-Западному содействовал Сталинградский фронт) удалось окружить свыше 20 гитлеровских дивизий. В дальнейшем были пресечены попытки Манштейна деблокировать группировку Паулюса, а немецко-фашистские войска в январе 1943 года под Сталинградом разгромили.

В марте 1943 года Н. Ф. Ватутин снова взял под свое командование Воронежский фронт. Николай Федорович разработал план первого этапа знаменитой Курской битвы – стратегическую оборонительную операцию. В октябре того же года у Ватутина - новое и последнее в его жизни назначение – командующий 1-м Украинским фронтом (так переименовали Воронежский фронт).

Ватутин участвует в битве за Днепр, Киевских наступательной и оборонительной операциях, в нескольких других наступательных акциях Красной Армии. Последней из них для генерала армии была Ровно-Луцкая операция.

Поехали по неразведанной дороге

Тяжелое ранение, в итоге стоившее генералу армии жизни, Ватутин получил, совершая инспекторскую поездку в конце февраля 1944 года, – Николай Федорович хотел лично проследить за ходом подготовки к боевым действиям 60-й армии.

Две штабные машины, в одной из которых ехал Н. Ф. Ватутин, нарвались на засаду, устроенную в районе села Милятина (Ровенская область) бандгруппой украинских националистов из УПА (запрещенная в РФ организация). Взвод охраны Николая Федоровича по роковому стечению обстоятельств передвигался по другой дороге, а трасса, выбранная Ватутиным, оказалась неразведанной.

Генерал отстреливался от нападавших коллаборационистов наравне со всеми и получил ранение в бедро. Тяжело раненый Ватутин был эвакуирован в госпиталь Киева, его лечением занимались самые лучшие военные медики, включая главного хирурга Красной Армии Н. Н. Бурденко. В результате сквозного ранения бедра у Николая Федоровича была раздроблена кость. Врачи не могли справиться с газовой гангреной, развившейся у раненого, несмотря на проведенную операцию и использованный при лечении новейший на тот момент препарат пенициллин. Ситуацию, возможно, спасла бы ампутация ноги, но генерал запретил ее делать.

В результате 15 апреля того же года генерал армии умер от заражения крови. Через два дня его похоронили в Киеве. Он был третьим сыном у матери, погибшим на той войне, – все трое умерли в 1944 году.