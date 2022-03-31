Евгений Понасенков: биография, личная жизнь, фото

Многие из нас на просторах соцсетей видели фамилию «Понасенков» или замечали ролики с импозантным мужчиной в ярком костюме – видео с ним в этом году моментально разлетались по просторам Интернета. «Маэстро» – так зовут его поклонники. Но кто же такой на самом деле Понасенков? Чем он заслужил такое внимание и любовь зрителей?

Фото: evgenii_ponasenkov/t.me evgenii_ponasenkov/t.me

В России Евгений Понасенков известен как ученый-историк, публицист, режиссер и незаурядный персонаж, пробующий себя в музыке, журналистике, театре и кинематографе. Число почитателей Понасенкова возросло после его появления на YouTube – историк просто прогуливается по парку и собирает сотни тысяч просмотров. Необычная манера речи, тонкие метафоры и аристократичное поведение сделало Понасенкова интернет-мемом. Ролики с историком быстро разошлись на цитаты – «Не тявкай на Маэстро», «Вы думали, я вас не переиграю?», «Дешевка!», «Букашка!» – слова Понасенкова моментально уходят «в народ».

Видео дня

Биография Понасенкова

Сейчас историку всего 40 лет, но слава пришла к нему совсем недавно. Разбираемся в биографии самого популярного публициста страны.

Детство гения

Евгений Понасенков родился в российской столице 13 марта 1982 года в семье врача Николая Харитоновича Понасенкова, работающего начальником Главного военного клинического госпиталя. Дед Евгения тоже был военнослужащим и когда-то занимал высокую должность в ракетных войсках. Род деятельности отца и деда несомненно повлияли на интерес Понасенкова к истории – с малых лет он зачитывался книгами о знаковых сражениях и великих полководцах.

Мать Евгения – инженер. Интересно, что по материнской линии знаменитый историк относится к роду потомственных аристократов, владевших домом в Санкт-Петербурге, а также дворцом и конным заводом в Крыму. Сам Понасенков любит вспоминать фразу Наполеона «моя родословная начинается с 18 брюмера».

Именно мать воспитала в мальчике любовь к поэзии и культуре, ратовала за то чтобы он вырос образованным и начитанным человеком. Еще в ранние годы ему нравилось рассказывать истории и, главное, что получалось у него это весьма незаурядно – слушать рассказы мальчика любила вся семья. И даже соседские ребята собирались вокруг него, чтобы узнать что-нибудь по-настоящему интересное.

Родители не могли не заметить творческих наклонностей мальчика и его неподдельного интереса к истории. Было решено отдать его в школу №1287 с углубленным изучением английского языка и гуманитарных предметов.

Именно в школе Понасенков заинтересовался личностью Наполеона, и этот интерес сформировал в будущем его карьеру:

«С третьего класса я серьезно увлекся историей эпохи Наполеона. Существует огромное количество мемуаров, документов, по которым можно проследить буквально каждый день жизни Наполеона. Это провидец, продвинувший историю вперед, особый тип человека, который совершенно непонятен окружению, толпе. Он из той же категории, что и Моцарт, Леонардо да Винчи, Верди…», — об этом рассказывал Понасенков в интервью, опубликованном в журнале «Огонек» еще в 2002 году.

В школьные годы Женя регулярно посещал исторические музеи, выставки и библиотеку музея-панорамы Бородинская битва. В средней школе, пока большинство сверстников играли на улице, мальчик штудировал книжки, досконально изучая эпоху Наполеона и историю Отечественной войны 1812 года. Еще в старших классах Женя начал писать научно-публицистические статьи, впоследствии ставшие основой его книги «Правда о войне 1812 года».

Историк и студенчество

В 1999 году, сразу же после окончания школы, парень поступил на исторический факультет в МГУ. Именно тогда он начинает делать первые шаги в своей карьере, принимает участие в научных конференциях, выступает с докладами. Помимо этого, Понасенков занимается вокалом и выступает на сцене.

Ivtorov/wikimedia.org

Многие однокурсники считали его снобом, но парня это мало волновало – маэстро всегда держался особняком. Сокурсники и преподаватели, как он рассказывал в 2002 году, относились к нему без особых симпатий:

«И те, и другие меня, мягко говоря, недолюбливают. Это на Западе талантливыми выпускниками гордятся, их превозносят, потому что это слава, а значит и деньги для самой альма-матер. В России не так. Я все курсы проучился на одни пятерки, но сдать экстерном и закончить наконец эту так называемую учебу не могу — не положено. Хотя в портфеле у меня лежит несколько кандидатских по разным темам, не говоря уже о курсовых и дипломах. Сейчас в двух издательствах выходят мои книги, на ТВЦ авторская аналитическая программа «Современность в зеркале истории»…».

С 2003 года Евгений писатель начал вести рубрику по истории в еженедельной общественно-политической газете «Коммерсант — Власть», а позже выступать в качестве конферансье, ведущего и чтеца на различных концертах.

На пятом курсе Евгений написал дипломную работу – монографию об Отечественной войне 1812 года. На 400 страницах автор изложил все свои наработки, исследования и выводы относительно событий тех лет. Однако окончить университет маэстро не смог – защиту диплома назначили в один день с его концертом, на который уже были распроданы билеты. Позже эта неопубликованная дипломная работа Понасенкова станет его первым бестселлером.

Понасенков-публицист

В 2004 году выходит книга Понасенкова «Правда о войне 1812 года», ставшая хитом среди научно-исторических книг. Эта работа привлекла большое внимание к молодому историку и вызвала шумные обсуждения в научной среде. Дело в том, что в ней Понасенков описывал свой взгляд на войну 1812 года – по его мнению, вина за развязывание конфликта между царской Россией и императорской Францией лежит на русской стороне, а Александр I и фельдмаршал Кутузов действовали безответственно и бездарно. Такие провокационные мысли только подогрели интерес к личности маэстро. Его стали больше приглашать на интервью и телевизионные шоу, где он показал, что интересен не только с точки зрения своих знаний, но и своей необычной харизмы. Он отстаивал свою точку зрения в особой эпатажной манере и мастерски провоцировал оппонентов, что заставляло рейтинги программ взлетать. Его популярность росла.

Дальше последовала активная научная деятельность – сотни публицистических, критических и философских статей и эссе о классической истории, театре и кинематографе.

В 2007 году историк опубликовал книгу мемуаров «Танго в одиночестве».

В 2017 году Евгений выпустил книгу «Первая научная история войны 1812 года», которая стала обновленной и дополненной версией его первой книги. Однако на этот раз маэстро провел активную рекламную кампанию своего труда и привлек к ней авторитетных звезд шоу-бизнеса и медийных персон. Правда коллеги Понасенкова обвинили его в непрофессионализме, жестко раскритиковав книгу. В 2018 году маэстро обвинил историка Олега Соколова, также специализировавшегося на наполеоновской тематике, в плагиате.

И чтец, и жнец

Понасенков вовсе не собирался останавливаться на науке. Так, историк уходит в телевизионную деятельность:

В 2009—2010 годах он приходит на НТВ и становится ведущим авторской передачи «Культпоход с Евгением Понасенковым» в рамках программы «Сегодня утром»;

Выступает в передачах на каналах «Дождь», НТВ, радио «Свобода»;

В 2013 году становится ведущим авторской программы о кинематографе на телеканале «Москва. Доверие», а затем соведущим цикла «Драматургия истории» на Санкт-Петербургском телевизионном канале «Ваше общественное телевидение!»;

Ведет передачу «Архивариус» на Международном туристическом телеканале «Сарафан»;

Становится ведущим авторской программы «Поэзия судьбы» на Телевидении «Комсомольской правды»;

Выступает экспертом в документальных фильмах.

evgenii_ponasenkov/t.me

Но и это еще не все. Понасенков активно пробует себя в театре, кино и музыке:

На сцене Центра имени Всеволода Мейерхольда поставил антрепризный спектакль «Немецкая сага» по пьесе Юкио Мисимы «Мой друг Гитлер»; Поставил спектакль «Линии неба» в театре «Школа драматического искусства» с французской актрисой Дани Каган и российской телеведущей Юлией Бордовских в главных ролях; В 2005 году маэстро руководил программой классической музыки «Дома друзей Олимпиады»; В 2009 году выступил конферансье юбилейного театрализованного вечера в честь 70-летия Елены Образцовой в Колонном зале Дома Союзов; Читал курсы лекций и вел мастер-классы по искусству актерскому мастерству, бельканто и истории искусства в вузах России, Франции и Германии; Как артист-чтец создал программы «Поэзия Шарля Бодлера», «Концерт эстетской поэзии: «поверхностные стихи «глубоких» поэтов», «Рембо и Верлен»; С 2010 года в качестве актера снимался в художественных фильмах («Борис Годунов», «Паутина – 5», «Назад в СССР», «По лезвию битвы»), а также в телесериалах; Гастролировал с сольными певческими программами («Знаменитые арии», «Неаполитанские песни и арии из сарсуэл», «Песни Александра Вертинского» и др.).

Интернет помнит все

Популярность в соцсетях к Понасенкову пришла из-за его роликов на YouTube. На своем «Канале здравого смысла» он публикует записи телепередач, влоги с размышлениями об актуальных событиях в мире, стримы, видеоклипы и ролики из путешествий. Оригинальные видеопрогулки и кадры с «красивой жизнью» сделали его звездой и персонажем десятков разных мемов. Самые известные мемы маэстро — «Переиграл и уничтожил» и «Ты пойман за руку как дешевка».

Соцсети

А гений ли

Из-за аристократичной манеры поведения многие могут думать, что Понасенков уверен в своей гениальности и исключительности. Но сам он такие определения не любит:

«Терпеть не могу этих слов — «гений», «вундеркинд»! Я не гений хотя бы потому, что слишком часто иду на компромисс с обществом. Просто я умный и хорошо образованный человек. России вообще не нужны гении, ей нужны умные, образованные люди».

evgenii_ponasenkov/t.me

Личная жизнь маэстро

О личной жизни знаменитого историка известно не многое. Понасенков не женат и полностью сосредоточен на своей карьере. Сам он, еще будучи молодым парнем, рассказывал, что всегда держался отдельно от сверстников: