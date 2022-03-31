Зачем навозным жукам Млечный путь и другие секреты животных

У животных нет ни компаса, ни GPS-навигатора. Но это не мешает им ориентироваться в пространстве. Какие уникальные способности помогают животным в этом, расскажет "Рамблер".

Способность к обучению

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Ученые задались вопросом, способны ли аквариумные рыбки ориентироваться в непривычной среде обитания, например на суше? Для этого они разработали устройство – аквариум на колесах, чтобы изучить способности рыб к навигации. Он перемещался согласно направлению, заданному “испытуемыми”. Рыбок мотивировали двигаться туда, где был источник еды. И спустя несколько дней после начала эксперимента они научились перемещаться в нужном направлении. Ученые пошли дальше – они усложнили маршрут, ставили ложные цели и препятствия. Но рыбки научились обходить их. А это значит, что способности этих животных не зависят от окружающей среды. Более того, рыбы обучаемы.

Некоторые виды птиц, обладающие “высоким интеллектом” запоминают до шести тысяч точек на карте. Например, североамериканские ореховки. Они делают запасы на зиму в нескольких тайниках, которые вынуждены запомнить, иначе птицам грозит голодная смерть.

“Внутренний компас”

Люди не ощущают магнитное поле Земли и не ориентируются по направлению его линий. Другое дело – собаки. Долгое время считалось, что эти животные ориентируются в пространстве исключительно по запаху. Но собаки обладают и магниторецепцией. Эта способность позволяет им ориентироваться в малознакомой местности. Например, в густом безветренном лесу, где запах хозяина почувствовать не так уж и просто. Срезать лишние метры и петли на пути к цели собакам также помогает способность ориентироваться по линиям магнитных полей.

“Голосовой помощник”

Ученые выяснили, что животные, мигрирующие в группах, используют сигналы и общаются друг с другом во время движения к какой-либо цели. Так киты издают разные щелчки и звуки, чтобы сообщать друг другу, где они находятся и куда плывут.

Млекопитающие дельфины издают ультразвук, способны считывать информацию об окружающих преградах и передавать ее другим особям.

Навигация по звездам