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3 часа назад

За что ненавидели Эйфелеву башню

Мария Иглина

31 марта принято считать днем рождения Эйфелевой башни. Именно в этот день в 1889 году конструктор Гюстав Эйфель установил на вершине башни французский флаг. Сейчас этот монумент считается одним из главных символов Франции и самой посещаемой достопримечательностью в мире. Однако до всего этого создателям башни пришлось пройти через немало сложностей. "Рамблер" расскажет, за что ненавидели Эйфелеву башню.

За что ненавидели Эйфелеву башню
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Когда вместной прессе был опубликован проект Эйфелевой башни, практически все парижане пришли в ужас от ее размеров. По их мнению, такое металлическое сооружение могло разрушить облик города. Не остались в стороне и деятели искусства. Писатели Эмиль Золя, Ги де Мопассан, архитектор Шарль Гарнье, композитор Шарль Гуно и многие другие из них написали письмо с возмущениями, потребовав прекратить строительство "бесполезной и чудовищной" Эйфелевой башни. Совет противников назвали "Комитет трехсот" — на каждый метр башни по одному ненавистнику.

И тогда с конструктором Гюставом Эйфелем заключили договор, суть которого заключалось в том, что через 20 лет после Всемирной выставке, к которой и был приурочен монумент, башня будет снесена. Однако, когда этот срок подошел, Эйфелеву башню решили оставить, поскольку она отлично подходила для размещения на ней радиопередатчиков.

Истории,Гюстав Эйфель,Шарль Гуно,
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