31 марта принято считать днем рождения Эйфелевой башни. Именно в этот день в 1889 году конструктор Гюстав Эйфель установил на вершине башни французский флаг. Сейчас этот монумент считается одним из главных символов Франции и самой посещаемой достопримечательностью в мире. Однако до всего этого создателям башни пришлось пройти через немало сложностей. "Рамблер" расскажет, за что ненавидели Эйфелеву башню.

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Когда вместной прессе был опубликован проект Эйфелевой башни, практически все парижане пришли в ужас от ее размеров. По их мнению, такое металлическое сооружение могло разрушить облик города. Не остались в стороне и деятели искусства. Писатели Эмиль Золя, Ги де Мопассан, архитектор Шарль Гарнье, композитор Шарль Гуно и многие другие из них написали письмо с возмущениями, потребовав прекратить строительство "бесполезной и чудовищной" Эйфелевой башни. Совет противников назвали "Комитет трехсот" — на каждый метр башни по одному ненавистнику.