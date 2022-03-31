31 марта 1966 года СССР запустил «Луну-10»

31 марта 1966 года с космодрома Байконур СССР впервые в мире запустил искусственный спутник Луны. Он назывался «Луна-10» и был оснащен самым современным на тот момент научно-исследовательским оборудованием.

Фото: Московский Музей Космонавтики Московский Музей Космонавтики

На орбиту вокруг Луны автоматическая межпланетная станция «Луна-10» вышла через четыре дня. Она проработала в космосе 56 суток и облетела планету 460 раз.

Благодаря ее работе человечество узнало всё о гравитационном и магнитном полях Луны, а также получило новые знания о магнитном шлейфе Земли. За 219 сеансов радиосвязи спутника с Землей, советские ученые получили и некоторые данные о химическом составе поверхностных пород Луны.