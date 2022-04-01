Топ самых жестких розыгрышей в истории Дня смеха

Сегодня по всему миру отмечается День смеха. 1 апреля принято устраивать розыгрыши, шутить над своими близкими. Однако не только друзья в этот день могут нас разыграть — зачастую это еще делают крупные компании и средства массовой информации. Так что будьте сегодня начеку, шутка может оказаться не такой примитивной, как «у тебя что-то белое на спине». Рамблер подготовил для вас подборку самых масштабных и жестких розыгрышей в истории Дня смеха.

Фото: Кадр из фильма "Эйс Вентура" Кадр из фильма "Эйс Вентура"

Сама история возникновения этого праздника уже была столько раз рассказана в виде шутки, что доподлинно никто так и не знает, как же все-таки появился День смеха. В 1983 году крупнейшее информационное агентство Associated Press опубликовало историю, рассказанную профессором истории Бостонского университета. Он утверждал, что этот день был учрежден в далекие годы правления римского императора Константина. Придворные шуты заявили во всеуслышанье, что могли бы править государством лучше нынешнего императора. Константин вышел из положения, отреагировав на шутку весьма необычно — он в действительности передал власть в руки шутов, но, правда, на один день. За день этого правление шуты и издали указ о том, что с нынешнего момента 1 апреля будет считаться Днем смеха, а все подданые обязаны в такой праздник дурачиться и шутить над окружающими. Естественно, новость опубликованная Associated Press очень быстро растиражировалась другими изданиями. Однако позже стало ясно, что профессор всего лишь пошутил, выдумав эту историю самостоятельно.

Видео дня

В 1957 году на всемирно известном английском канале BBC показали ролик, который спровоцировал у зрителей огромный ажиотаж. В видео демонстрировалось, как местные фермеры в Швейцарии снимают плоды….спагетти с дерева. На кадрах довольные они снимают макароны с веток и заботливо складывают их в корзину, чтобы после отправить их сушиться на воздухе под солнечными лучами. «Конечно, выращивание спагетти в Швейцарии заметно уступает по масштабу итальянскому урожаю макаронных изделий…» — комментировал закадровый голос авторитетного журналиста Ричарда Димблби. После ролика на телестудию обрушился целый шквал звонков от телезрителей — все они хотели узнать, где можно достать саженцы такого плодоноса. Однако на другом конце трубки слышали примерно один ответ: «Поместите побег спагетти в банку томатной пасты и верьте в лучшее». Британцы так легко повелись на этот розыгрыш, потому что спагетти в те времена для них являлись экзотическим блюдом и продавались в основном только в видео консервов. Ролик был снят, как вы можете догадаться, далеко не с первого дубля. Причиной тому смех участников процесса, которые никак не могли сделать все по сценарию с серьезными лицами.

Однако не все розыгрыши такие безобидные, например, утром первого апреля 1974 года жители одного из городков Аляски ужаснулись виду из своих окон — из потухшего вулкана Эйджкамбе валил густой черный дым. Местные начали незамедлительно собирать вещи, чтобы быть готовыми к эвакуации. Однако спасательные службы поспешили их успокоить — при проверке они обнаружили, что в кратере вулкана горит большое количество покрышек. Один из местных жителей, как удалось выяснить позже, долгое время собирал резину, чтобы таким образом разыграть народ. На снегу у кратера была обнаружена надпись «День дурака».