Кто на самом деле финансировал бандитов Латинской Америки

Несмотря на то, что «долг революционера – делать революцию», а не зарабатывать деньги, ни один переворот в мире не происходил без мощной финансовой поддержки. Исключением не стал и левый террор 60-х годов, который начался в Латинской Америке на одни средства, а после нашел своих спонсоров и в Европе.

Фото: Русская семерка Русская семерка

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Кубинская революция создала мощный импульс, благодаря которому сторонникам пришедшего к власти Кастро было легко наладить экспорт революции если не во всем мире, то в Латинской Америке точно.

Основой латиноамериканского радикализма стала городская герилья: в мирное время радикалы начинали вести партизанские войны с заведомо превосходящим силы противником – собственным правительством. И в этом смысле Куба после революции была отличным полигоном для тренировок. А чтобы помогать новым революционерам в стране строились специальные лагеря для обучения.

В нужный момент кубинцы поддержали главного теоретика латиноамериканского левого террора Хуана Маригеллу, который прибыл в 1967 году в Гавану на первую конференцию «Организации латиноамериканской солидарности» без разрешения ЦК Бразилии.

Именно здесь Маригелла объявил, что не собирается просить ничьего разрешения на «осуществление революционных действий», что не признает ЦК властью и вообще «намерен встать на путь вооруженной борьбы».

Конечно, после таких заявлений Маригеллу исключили из ЦК, что не помешало ему после своего возвращения в Бразилию организовать своих единомышленников в «Коммунистическую группировку», которая впоследствии стала стержнем бразильского «Национально-освободительного действия» (ALN).

Бразильская ALN

Спустя какое-то время после конференции в Гаване Маригелла отправил на Кубу семь своих единомышленников для военного обучения. По возвращении они стали первой армией ALN (после была и вторая, и третья, все проходили обучение у кубинцев).

Два года спустя в 1969 году Маригелла написал свой знаменитый «Миниучебник городской герильи», благодаря которому политик стал идеологом левых террористов не только в Латинской Америке, но и в Европе. Более того, учебник был основан на опыте, который получили радикалы, организовывая теракты во всей стране.

С 1968 по 1969 годы члены группировки нападали на полицейских, взрывали бомбы в госучреждених, а также отнимали имущество у разных компаний и банков. Самым известным их терактом стало похищение американского посла, из-за которого властям Бразилии пришлось освободить 15 террористов, иначе американский дипломат не смог бы вернуться на родину целым и невредимым.

В этом же 1969 году идеолог Карлос Маригелла попал в западню и, верный своим революционным принципам, принял цианистый калий, чтобы не достаться противнику. Однако его дело продолжало жить.

В 1970 году руководители решили начинать войну в сельских районах, однако бойцы не были приспособлены к жизни в условиях сельвы, а местное население не шло с ними на контакт и часто сдавало властям. В конечном счете группировка была разгромлена.

Уругвайская «Тупамарос»

«Тупамарос» стали первым движением левого толка, которое объявило себя городскими партизанами и стало использовать тактику городской герильи. То есть, они ставили своей задачей сделать жизнь масс настолько невыносимой, чтобы они восстали против ненавистного режима.

Тем не менее группировка пыталась и расположить массы к себе: «Тупамарос» раздавали деньги нищим из средств, которые отнимали у бизнеса и банков, как это делали бразильские террористы.

Лидером уругвайских левых террористов был Рауль Сендик, который представлял Уругвай на Конгрессе социалистического интернационала на Кубе, и прожил на Острове Свободы около четырех лет.

Вернувшись, он пытался политическим путем решать возникающие проблемы трудящихся, но вскоре понял, что ничего не добьется. Так и появились «Тупамарос».

Движение могло полностью себя обеспечивать за счет грабежа банков и бизнесменов, также можно предположить, что к ним могли поступать заказы как политические, так и экономические. Однако найти этому подтверждение не удалось.

В 1972 году на сторону властей перешел один из руководителей «Тупамарос», он и выдал правительству всю структуру движения. В результате были арестованы почти две тысячи радикалов, в том числе и Сендик. В 1985 году его освободили, и он уехал в Париж для лечения, где скончался четыре года спустя.

Интересно, что его сын в данный момент является вице-президентом Уругвая.

Перуанский «Светлый путь»

«Сендеро луминосо» возник в 1978 году, основу движения составили индейцы, преподаватели и студенты из самого бедного района Перу. Идеологи движения видели будущее в возвращении к натуральному хозяйству, ради чего нужно было разрушить города, всю технику и здания.

Свои активные действия они начали сожжением урн для голосования в небольшой деревне, а продолжили закидыванием мертвых собак на столбы электросети.

Члены группировки также «наводили порядки» в деревнях, устраивая самосуды над местными хулиганами и скотокрадами. Неудивительно, что в этот период истории движения деньги ему давали сами рабочие и крестьяне.

Все изменилось в 1982 году, когда правительство поставило «Светлый путь» в такие условия, при которых, верные своим принципам, они стали разрушать собственную инфраструктуру: кооперативы, фермы и иностранные холдинги. Тем не менее, и этот период «Сендеро луминосо» удалось пройти и даже увеличить количество акций до 1398 в 1985 году.

Конец истории движения был положен в 1992 году, когда в результате теракта в фешенебельном районе погибли 12 человек, а 250 были ранены. Тогда руководителя захватили силовики, теперь он отбывает свой срок в перуанской тюрьме. Однако его дело живет: до сих пор «сендеритос» изредка напоминают о себе.

Откуда деньги

Подобные латиноамериканские организации были и в Чили, и в Аргентине. В начале 70-х они росли как головы гидры: после закрытия в одной стране, леваки появлялись в другой и использовали самые радикальные методы для борьбы с родным правительством.

Очевидно, что в разное время они добывали средства в разных источниках, хотя самым популярным был метод Робин Гудов – забрать у плохого правительства, банкира, компании и отдать их народу. И в Латинской Америки этому научились у Кубы, которая поддерживала мятежников как морально, так и материально.

Однако здесь стоит вспомнить, откуда брала деньги разрушенная переделом власти Куба.

В январе 1959 году СССР официально признал Революционное правительство Кубы, а в феврале 1960 года подписал с кубинцами торгово-экономическое соглашение, в соответствии с которым закупал у Кубы сахар.