Как салаты чуть не уничтожили целый округ в США

Эта история начинается в 1981 году, когда Ошо – религиозный лидер и мистик – вместе с последователями переехал в американский округ Васко (штат Орегон). Его жажда власти едва ли не привела к трагедии с тысячами жертв. Что помешало Ошо осуществить коварный план, расскажет “Рамблер”.

Фото: Amy W/flickr.com Amy W/flickr.com

Рай на земле

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С благословения Ошо община выкупила целое ранчо площадью примерно 250 квадратных километров по соседству с городком Антелоп, где жили всего 40 человек. Но этой территории им вскоре показалось мало.

На ранчо провели голосование, в процессе которого собравшиеся высказались за рождение нового поселения под названием Раджнишпурам. Затем раджниши участвовали в местных выборах и получили большинство мест в совете. Взяв под свой контроль город Антелоп, последователи изменили его название на Раджнишпурам.

Вот только жизнь в “райском городке” была совсем не сладкой. Раджниши подняли налоги на недвижимость, чтобы получать как можно больше денег от оставшихся местных жителей Антелопа. А когда властолюбивым соседям отказали в разрешении на дальнейшее расширение коммуны, родился страшный и радикальный план.

Цель оправдывает средства

В ноябре 1984 года должны были состояться выборы, на которых участники боролись за три места в окружной комиссии Васко. Раджниши вступили в гонку, чтобы получить в будущем контроль над большей часть округа. Но им не хватало избирателей. Ведь только 239 жителей Раджнишпурама имели право голоса, большинство не были гражданами США.

Согласно первой части плана, раджниши решили пригласить бездомных в свою коммуну под видом благотворительной программы – “поделись домом”. И около 2300 человек привезли на автобусах. Их убедили немедленно зарегистрироваться в качестве избирателей.

Но власти оказались хитрее. Государственный секретарь ввел правило, согласно которому все те, кто регистрируется для голосования в округе Васко, должны были доказать, что они живут тут не менее 20 дней.

Вторая часть плана заключалась в том, чтобы сократить количество людей, которые будут голосовать против их кандидатов. Как? Путем отравления местного населения.

Последователи Ошо приобрели бактерии сальмонеллы и вырастили их культуру в медицинских лабораториях Раджнишпурама. Чтобы проверить план в действии, они подали двум комиссарам округа Васко во время визита воду, зараженную сальмонеллой. Одного из мужчин даже госпитализировали.

Сальмонеллу пытались распространить, заражая дверные ручки и ручки писсуаров. Но это было малоэффективно. Тогда раджниши решили, что нужен более радикальный подход.

В течение сентября и октября 1984 года раджниши посетили десять ресторанов в соседнем городе Даллес (самый большой в округе), взяв с собой культуру сальмонеллы, помещенную в коричневую жидкость. Последователи обрызгивали этой жидкостью салаты или втихаря добавляли ее в заправку. И семь сотен человек из Даллеса в течение сентября действительно обратились за помощью в медучреждение с симптомами сальмонеллеза (диареей, которая сопровождалась ознобом, рвотой, головными болями и болью в животе). Обычно в округе фиксировали менее пяти случаев в год. А в этот раз 45 человек даже госпитализировали.

Хотя никто не погиб вследствие этой тихой террористической атаки, для некоторых она едва не закончилась летальным исходом. Самому старшему пострадавшему было 87 лет, а самому младшему – менее месяца. Люди боялись выходить на улицу и общаться. Местная экономика сильно пострадала, и все рестораны, кроме одного, прекратили свою деятельность.

Роковой просчет

Атака последователей Ошо привела к эффекту, противоположному ожидаемому. Хотя тогда не было никаких доказательств того, что раджниши несут ответственность за отравление, многие подозревали их. В результате в день выборов толпы избирателей явились, чтобы гарантировать, что последователи Ошо не будут иметь какой-либо власти в округе.

16 сентября 1985 года, через год после теракта, Ошо созвал пресс-конференцию, на которой предложил властям приехать в коммуну и расследовать вопрос причастности его последователей к распространению опасной бактерии. Около 50 исследователей прибыли в Раджнишпурам 2 октября 1985 года. Было обнаружено, что образцы бактерий, взятые из лабораторий коммуны, точно соответствуют штамму, поразившему жителей Даллеса.