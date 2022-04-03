Почему черной пантеры на самом деле не существует

Пантера Багира в великолепной озвучке Людмилы Касаткиной стала любимицей советских детей. С тех пор образ гордой умной кошки активно используется в рекламе и ассоциируется с женской красотой и силой. В массовой культуре пантера воспринимается как отдельный вид черной кошки наряду с гепардом, львом, тигром или снежным барсом, например. Но на самом деле это не так. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Пантера Багира/Кадр из фильма «Книга джунглей» Пантера Багира/Кадр из фильма «Книга джунглей»

С точки зрения биологии пантера — это не вид, а род крупных хищников из семейства кошачьих. К нему в настоящее время относят пять видов — ирбис (или снежный барс), лев, тигр, леопард и ягуар. А вот привычные нам черные пантеры — это леопарды и ягуары с ярко проявленным меланизмом, то есть темноокрашенные особи. Впрочем, в природе редко встречаются чисто черные особи. Если присмотреться, то на шкуре можно разглядеть рисунок пятен, цвет которых может варьироваться от светло-коричневого до черного. Больше всего леопардов-меланистов обитает в Малайзии — там насчитывается до половины особей от общего количества.

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При этом черного леопарда и черного ягуара сложно перепутать, даже если они будут сливаться с ночью. Впрочем, в природе эти хищники встретиться не могут, так как ареал обитания ягуара — Америка, а леопарда — Африка и Азия. Но это не единственное отличие.

Черный ягуар/stock.adobe.com

Ягуар гораздо крупнее, тяжелее и массивнее леопарда, у него мощный и слегка выпуклый торс. Так что по сравнению с леопардом он выглядит более плотным, приземистым и мускулистым, при этом тело и конечности ягуара короче, а голова больше и шире. Леопард же сложен более пропорционально, у него стройное тело с изящной головой. Его хвост и лапы гораздо длиннее, чем у ягуара. Грациозные леопарды лучше лазают по деревьям, зато ягуары отлично плавают.

Но если ягуар — король сельвы и местной пищевой цепочки, то леопарду приходится делить охотничьи угодья с львами в Африке и тиграми в Азии. Поэтому ягуары убивают жертву мощным броском, прокусывая клыками череп. Леопарды действуют более привычным для кошек способом. Они рассчитывают на ловкость, а не на силу, и душат добычу.

Черный леопард/stock.adobe.com

При этом ягуары редко нападают на человека, хотя и могут наблюдать за ним из любопытства. Менее сильные леопарды чаще становятся людоедами, так как легче травмируются и не могут охотиться на привычную добычу — оленей и антилоп.