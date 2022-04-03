Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+8° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
41 минуту назад

У инфузорий обнаружен уникальный механизм дыхания

Lenta.ru

Ученые Калифорнийского университета обнаружили, что инфузории тетрахимены имеют уникальный механизм дыхания, используя кислород иначе, чем другие организмы, такие как растения, животные или дрожжи. Открытие опубликовано в журнале Science.

У инфузорий обнаружен уникальный механизм дыхания
Фото: UC DavisUC Davis

Как и все другие эукариоты и некоторые бактерии, тетрахимены потребляют кислород для выработки энергии посредством клеточного дыхания — цепи биохимических реакций, протекающих внутри митохондрий. Благодаря дыханию клетка производит воду из атомов кислорода и водорода, а также молекулы АТФ, которые содержат энергию, необходимую для поддержания метаболизма. Все это осуществляется благодаря переносу электронов с одних белковых молекул на другие внутри митохондриальных структур, называемых кристами.

Еще в 70-80-х годах ученые обнаружили, что у тетрахимен белок, переносящий электроны — цитохром с — и фермент, потребляющий кислород на конце цепи — терминальная оксидаза, — функционируют иначе, чем у растений и животных. В новой работе ученые провели более подробное исследование цепи переноса электронов с помощью криоэлектронной микроскопии и использовали специальные алгоритмы для распознавания участвующих в дыхании белков.

Автор работы идентифицировали структуры 277 белков, представляющих цепь переноса электронов. У некоторых из этих белков не оказалось соответствующего гена в известной базе данных генома тетрахимен, что указывает на то, что эти белки представляют собой ранее неизвестные компоненты механизмы дыхания у инфузорий.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители