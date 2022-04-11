Смог бы СССР одержать победу над фашизмом в одиночку

Эта тема крайне непростая. Ее постоянно обсуждают на различных исторических форумах, высказывая порой совершенно противоположные мнения. Попробуем и мы оценить шансы СССР на победу в войне с Германией без поддержки союзников.

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Народ уверен

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По результатам опроса ВЦИОМ, около 67% россиян уверены, что СССР даже без помощи «союзников» выиграл бы войну с Гитлером. Еще больше наших сограждан (95%) убеждены, что главная заслуга в разгроме Германии принадлежит советскому государству, а вклад в общую победу остальных стран антигитлеровской коалиции незначителен.

Максим Коломиец, научный сотрудник Центрального музея Вооруженных сил, не удивлен подобными результатами опроса. Не забывая про помощь по ленд-лизу, историк отмечает ее запоздалый характер: она пришла, когда «победа своими силами была вполне реалистична». Единственное, что нас ожидало бы без содействия союзников, так это затянувшаяся на полгода война, считает Коломиец.

Наши ветераны Великой Отечественной также отмечают, что поставки по ленд-лизу всего лишь приблизили долгожданную победу, но никак не повлияли на окончательный итог войны. Хотя, конечно, добавляет один из фронтовиков, участие союзников сохранило «минимум миллион жизней».

Историк и публицист Андрей Фурсов обращает внимание на то, что ленд-лиз активизировался только накануне Курской битвы и решающей роли в войне не сыграл. Победы, по словам историка, одерживаются потом и кровью, а не ленд-лизом.

Сдерживая рейх

Однако для некоторых исследователей победа СССР без поддержки союзников не так уж и бесспорна. Мнение этой части экспертов сводится к тому, что война была бы закончена после долгих изнурительных лет подписанием советско-германского мира, по условиям которого от обеих сторон потребовался бы ряд территориальных и политических уступок.

Часть российских и большинство западных экспертов полагают, что перспективы сокрушительной и безоговорочной победы СССР над рейхом оказались бы туманны в случае решения США и Британии не объявлять войну Германии. Несмотря на то что до 90% боеспособных дивизий Германии были сосредоточены на Восточном фронте, значительная часть ее военно-морских сил была задействована в битве за Атлантику. А это сотни надводных кораблей, тысячи самолетов, сотни тысяч тонн авиабомб.

В частности, для противостояния союзному флоту Германия произвела более 1000 подводных лодок. По мнению историка Марка Солонина, ресурсы, которые были брошены на выпуск субмарин германская промышленность могла перенаправить на производство десятков тысяч единиц бронетехники, которые были бы отправлены на Восточный фронт, и тогда неизвестно, как могла сложиться советско-германская танковая дуэль.

Историк также обращает внимание на то, что нельзя недооценивать бомбардировки Германии союзной авиацией. Только за 1944 год на германские города обрушились свыше 900 килотонн авиабомб, а в отдельные месяцы на немецкой земле разрывалось свыше 100 килотонн, что соответствовало мощности 50 «хиросим».

Если бы не ленд-лиз…

Британский историк Энтони Бивор высказывает мнение, что Советский Союз ни при каких условиях не смог бы победить в войне без содействия союзников. По его словам, для общей победы были необходимы как бомбардировка союзниками Германии, так и масштабная американская помощь Советскому Союзу.

Размер помощи, полученной СССР по программе ленд-лиза, действительно впечатляет. Это более 430 тыс. грузовых автомобилей (2/3 от эксплуатировавшихся в СССР за весь период войны), свыше 36 тыс. единиц бронетехники и авиации, около 2 тыс. локомотивов и 11 тыс. железнодорожных вагонов. Кроме того, Советскому Союзу были поставлены 123 тыс. тонн пороховых зарядов, 150 тыс. тонн химикатов, более 900 тыс. детонаторов, 522 млн крупнокалиберных патронов, 38 млн снарядов, а также множество товаров гражданского назначения.

Британские и американские историки считают, что в нашей стране эту помощь, сыгравшую, по их мнению, одну из ключевых ролей в итоговой победе, явно недооценивают. При этом они не оспаривают, что ленд-лиз никак не мог заменить те людские ресурсы, которыми пожертвовал СССР ради разгрома Германии.

В тисках

Рассматривая гипотетические итоги Второй мировой войны без участия Англии и США, редко вспоминают о Японии, которая серьезно потрепала американцев и их союзников в Тихоокеанском регионе. Мы знаем, что японцы так и не решились вступить в войну с СССР, обеспечив таким образом поддержку союзной Германии. Но представим, что американо-японского конфликта не произошло бы – в этом случае Япония имела бы все шансы высадиться на советское Дальневосточное побережье.

Учитывая, что сибирские дивизии были переброшены на Запад, остановить миллионную японскую армаду было бы фактически некому. И тогда под угрозой уничтожения оказались бы практически все советские оборонные и промышленные предприятия, находившиеся за Уралом. В борьбе с японской военщиной вряд ли можно было рассчитывать на помощь Монголии и Китая. Наша страна попала бы в неуклонно сжимающимися с востока и запада японо-германские тиски.

Однако это не все. При отсутствии у нас союзников проснулась бы Турция, и никто бы ей не помешал открыть свои Проливы для Кригсмарине. Это значит, что в Черное море, скорее всего, вошли бы новейшие немецкие линкоры, тяжелые крейсеры и десятки современных эсминцев и советскому флоту пришлось бы крайне тяжело. В реальной же истории к северу от Босфора не было ни одного немецкого надводного корабля класса выше эсминца.

На произвол судьбы

Не все западные эксперты пессимистично смотрят на перспективы СССР во Второй мировой войне без союзников. Не так давно в одной из статей авторы британского издания Times высказали точку зрения, что Советскому Союзу совершенно не нужны были Англия и США, чтобы склонить чашу весов в противостоянии с нацистской Германией в свою пользу.

Такого же мнения и британский историк Макс Хастингс, автор нескольких книг о Второй мировой войне. Он полагает, что экономика рейха в действительности была слабее, чем считали союзники, так что СССР смог бы одолеть Германию и в одиночку, хотя и при гораздо более страшных потерях.