Приметы 4 апреля: что сегодня запрещено нельзя

Четвертое апреля в народе называют в честь священномученика Василия, пресвитера Анкирского, днем Василия Теплого, Василия Капельника, Василия Солнечного или просто Васильевым днем. Это объясняется тем, что обычно в этот день бывало уже по-весеннему тепло и вовсю таял оставшийся с зимы снег. Сегодня мы не можем похвастаться приходом настоящего весеннего тепла, но можем вспомнить и обратить внимание на приметы, которые указывали нашим предкам на то, каким будет лето. А так же Рамблер разобрался, чего в этот день делать не стоит.