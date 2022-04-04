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34 минуты назад

Приметы 4 апреля: чего ждать от погоды и что сегодня запрещено

Мира Маркина

Четвертое апреля в народе называют в честь священномученика Василия, пресвитера Анкирского, днем Василия Теплого, Василия Капельника, Василия Солнечного или просто Васильевым днем. Это объясняется тем, что обычно в этот день бывало уже по-весеннему тепло и вовсю таял оставшийся с зимы снег. Сегодня мы не можем похвастаться приходом настоящего весеннего тепла, но можем вспомнить и обратить внимание на приметы, которые указывали нашим предкам на то, каким будет лето. А так же Рамблер разобрался, чего в этот день делать не стоит.

Приметы 4 апреля: что сегодня запрещено нельзя
Фото: pixabay.compixabay.com

Погодные приметы

  • Если снег тает с северной стороны муравейника, лето обещает быть долгим и теплым.
  • Синие облака - предвестники теплой, но дождливой погоды.
  • Если на рассвете солнце появляется в красных кругах, то лето будет не просто теплым, но и очень урожайным.
  • Если галки садятся на самые верхушки деревьев - можно ждать тепла.
  • Если грачи суетятся над гнездами, стоит ожидать довольно резкой перемены погоды.
  • Яркое звездное небо сулит утренние заморозки.

Чего в этот день делать нельзя

  • В этот день не рекомендуется выносить из дома мусор - по преданию, вместе с мусором вы можете вынести из дома благополучие и навлечь на домашних беду.
  • Не советовалось так же стирать в этот день одежду - так вы смываете с себя удачу и здоровье.
  • Нельзя укорачивать юбки/платья/брюки и другую одежду, чтобы не укоротить длину своей жизни.
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