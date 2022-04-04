Челноки: как «доставали» иностранные товары в 90-е

Челнок – это такая деталь ткацкого станка. В 90-е годы прошлого века данный технический термин приобрел принципиально новое значение и довольно быстро стал общеупотребительным. В эпоху перемен, когда совершался переход от «коммунизма» к «капитализму», миллионы граждан бывшего СССР были вынуждены зарабатывать себе на жизнь кто чем мог, в том числе и таким нелегким и небезопасным трудом, как челночный, то есть перевозкой преимущественно из-за рубежа мелких партий товаров, а иногда заодно и торговлей ими.

Фото: Русская семерка - Субботний Русская семерка - Субботний

Все нужно было доставать

Видео дня

Возникновение челночного бизнеса было обусловлено двумя важнейшими факторами: дефицитом самых необходимых вещей в СССР (России) и отсутствием рабочих мест для сотен тысяч граждан с самым разным социальным статусом. С челночным движением в начале 1990-х, получившим массовый характер, неразрывно связано понятие «чартер» – рейс за границу, официально туристический, но на самом деле организуемый для оптовых закупок вещей с целью их последующей реализации в России.

В середине 1990-х из Турции и Греции челноки возили кожаные куртки, плащи и шубы из натурального меха. В греческом аэропорту за каждый килограмм груза нужно было заплатить 20 долларов, в турецком же – всего 2 доллара. Поэтому челноки экономили таким образом: летели в Турцию, затем на автобусе добирались до Греции, закупались шубами и на том же автобусе возвращались в Турцию, откуда, заплатив в 10 раз меньшую таможенную пошлину, летели домой. Исполнитель главной роли в фильме «Курьер» Фёдор Дунаевский в 1990-е годы был сопровождающим российских челноков в их «путешествиях» и подтверждал, что перепродажа шуб из Греции была выгодным делом. По словам Ф. Дунаевского, с ним в Грецию за меховым товаром летали три профессорши, которые приобретали шубы в складчину и со временем раскрутились. Греческие таможенники, прознав об этой схеме, запретили провозить через границу более двух шуб одному человеку. Тамара Всеволжская, директор одной из российских турфирм, рассказывала, как наши челноки обходили этот запрет: шубы скатывались в «скатки», обматывались скотчем и становились похожими на футбольные мячи, их прятали в машинное отделение автобуса, на котором перевозили товар.

Из Москвы до самых до окраин

Те, кто не имел возможности мотаться за рубеж, ездили закупаться в Москву, где начали расти такие оптовые рынки, как «Лужники», «Савеловский», «Измайловский» («Черкизон») и многие другие. «Черкизон» считался главным на уровне всей страны. Это было «государством в государстве», со своими правилами и иерархией.

Рынок, по словам Алексея Максакова, бывшего работника бюджетного учреждения Липецкой области, открывался в 4 утра. Там можно было приобрести все, что угодно, причем по самым низким ценам. Певица Наталья Гулькина покупала на «Черкизоне» дешевую китайскую бижутерию и использовала ее для сценических украшений. В 3-4 часа дня челноки забивали автобусы закупленными товарами до потолка и разъезжались по всей России.

А начиналось все с Польши

Челночный бизнес в России начинался с Польши. Загранпаспорт в 1990-х на польской границе делали за 20 долларов. В те годы торговать в Польшу ездили многие жители Багратионовского района Калининградской области, да и вообще все, кто только знал и мог, со всей России. Минимум, что можно было провезти, – это блок сигарет и две бутылки водки. Нужно было проехать вглубь чужой территории 10 км и там уже продавать свой товар. Выручали за него примерно 10-15 долларов. Наиболее расторопные торговали еще и слитым из бензобаков горючим. Из Польши же везли китайские футболки, джинсы, куртки и бытовую технику. Однако со временем наши челноки создали канал поставок из самой Поднебесной. Китайский бизнесмен Вей Химин вспоминает, с каким трудом этот процесс продвигался. Старт русско-китайскому челночному бизнесу был дан в сентябре 1991 года. При этом Вей Химин добавляет, что с русскими бизнесменами ему всегда было проще общаться, чем с западными.

Кто из российских звезд занимался челночным бизнесом

В свое время знаменитая российская певица Анита Цой откровенно призналась, что в 1990-е годы занималась челночной торговлей в Москве. Она продавала в «Лужниках» вещи, которые привозила из Кореи, где живут ее родственники. Анита рассказывала, что в то время, чтобы просто занять определенное место для торговли, нужно было заплатить бешеные деньги.