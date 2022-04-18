Какой герой на самом деле первым совершил подвиг Матросова

Всем известен подвиг Александра Матросова, который тот совершил в 1943 году, накрыв своим телом дзот противника. Однако на самом деле таких, как Матросов, были десятки до и сотни после. А первым в этом списке должно стоять имя тезки знаменитого героя Александра Панкратова.

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Стахановец и политрук

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Александр Константинович Панкратов являлся уроженцем Вологодской губернии. Родился он в деревне Абакшино в 1917 году в многодетной семье. Панкратов-старший умер молодым, поэтому Александру пришлось взрослеть раньше, чем его сверстникам. Еще учась в школе, он закончил курсы электриков, затем получил специальность токаря, а спустя 4 года уже работал на одном из Вологодских заводов. По месту работы молодой токарь характеризовался только положительно, он даже был участником Стахановского движения.

В 1938 году Александра Панкратова призвали на армейскую службу. Но и там он продолжал учиться, в частности занимался в партийной школе. Именно поэтому уже в следующем году Панкратова направили на курсы, а потом и в военно-политическое училище. Тогда Александр и стал младшим политруком.

Подвиг Пакратова

Когда в 1941 году началась Великая Отечественная война, Панкратову исполнилось всего 24. В августе того же года он и погиб. Тогда Александр принимал участие в боях в Великом Новгороде. Одним из занятых противником объектов оказался Кириллов монастырь. Высокие стены монастыря прекрасно защищали немцев, да и наблюдать и корректировать огонь им было оттуда очень удобно.

В ночь на 25 августа рота, в составе которой и находился Панкратов, атаковала монастырь. Но первая попытка закончилась провалом. Командира Платонова настигла вражеская пуля, и советские солдаты замешкались. Пулемет противника строчил практически без остановки, поэтому двигаться дальше было невозможно. Однако Панкратов решился-таки доползти до стен для того, чтобы с помощью гранат уничтожить орудие. Но ничего не вышло. Недолго думая, Александр Панкратов накрыл пулемет собственным телом. Его товарищи смогли воспользоваться коротким затишьем и прорвались в монастырь.

Память о героях

Сегодня незаслуженно забытый подвиг Александра Панкратова, который в 1942 году был удостоен высокого звания героя Советского Союза, вновь начинают вспоминать. Хотя, надо отметить, что в родных краях Панкратова и в Новгороде его память увековечена уже много лет назад.

Так еще в 1965 году на берегу реки Малый Волховец новгородцы установили герою гранитный памятник и назвали в честь него одну из улиц своего города. В Вологде, там, где учился Панкратов, имеются стела и мемориальная доска.