Верный пес провел две недели возле тела умершего хозяина

Верный пес две недели провел возле тела туриста, который умер во время похода в парке Гриффит-парк в американском городе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Об этом сообщает Fox 5.

29-летний Оскар Алехандро Хернандез пропал в середине марта. В последний раз его видели около закольцованных троп для прогулок.

Когда спустя две недели в отдаленной части парка обнаружили тело туриста, возле него сидела его собака по кличке Кинг. По всей видимости, пес не отходил от умершего хозяина все время, пока велись поиски.