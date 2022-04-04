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58 минут назад

Верный пес провел две недели возле тела умершего хозяина

Lenta.ru

Верный пес две недели провел возле тела туриста, который умер во время похода в парке Гриффит-парк в американском городе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Об этом сообщает Fox 5.

Верный пес провел две недели возле тела умершего хозяина
Фото: Lenta.ruLenta.ru

29-летний Оскар Алехандро Хернандез пропал в середине марта. В последний раз его видели около закольцованных троп для прогулок.

Когда спустя две недели в отдаленной части парка обнаружили тело туриста, возле него сидела его собака по кличке Кинг. По всей видимости, пес не отходил от умершего хозяина все время, пока велись поиски.

Точная причина смерти туриста устанавливается. В полиции исключают криминальный характер смерти и предполагают, что она наступила по естественным причинам.

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