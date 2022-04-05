Философский пароход: почему ученые и писатели покидали СССР

Многие уезжающие предпочитают ассоциировать себя с творческой интеллигенцией, которой в прошлом пришлось покинуть Советский союз ради свободы и возможности самореализации. "Рамблер" решил подробнее изучить историю философских пароходов.

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

В годы гражданской войны представители интеллигенции поддерживали либо монархистов, либо партию конституционных-демократов, но не большевиков. И когда последние победили, советские республики стояли на пороге создания общей федерации и пролетарской культуры. Старую интеллигенцию считали то шпионами, то разносчиками западных ценностей.

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«Те элементы, которые мы высылаем или будем высылать, сами по себе политически ничтожны, но они потенциальное орудие в руках наших возможных врагов», — Лев Троцкий

С 1921 года в прессе все больше стало появляться статей против «имперской профессуры». Плюс ко всему многие ее представители осуждали голод, начавшийся в результате «военного коммунизма» 1921 года и вдобавок ко всему свои протесты выражали иностранным представителям. Не хорошо, товарищи, не хорошо.

В мае 1922 года Троцкий напечатал статью «О значении воинствующего материализма». В ней он утверждал, что старая интеллектуальная элита выражает старые классовые интересы. По этой причине в новую страну они попросту не впишутся. К концу года возникло окончательное решение интеллектуалов высылать.

«Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно»

Всего в декрет «Об административной высылке» попало 195 человек: 67 человек по московскому списку, 51 человек — по петроградскому и 77 — по украинскому.

Людям можно было уплыть или уехать поездами, билеты на поезд приходилось покупать за свой счет. В итоге, их было всего два (на Ригу и Берлин). Среди пассажиров был известный философ Питирим Сорокин.

Первый бесплатный пароход отплыл из Одессы в Стамбул. На его борту было несколько ученых с УССР. Самый известный пароход отправился с Петрограда 29 сентября. Его конечной целью был прусский город Штеттин (ныне Щецин, Польша). Кроме москвичей, там также были преподаватели из Казани и других городов.

Мало того, что уезжающих лишали родины им запретили брать с собой любое имущество. С собой можно было взять один набор одежды (костюм, шляпа, пальто), несколько рубашек, пар нижнего белья и обуви. Ни деньги, и драгоценности (даже кресты) брать было нельзя.

Второй пароход “Пруссия” должен был увезти 44 ученых из Петрограда и их семьи. К тому моменту был уже готов еще один список – грузинский. В декабре из Грузии в Германию выслали 60 человек. Как и полагало большевистское руководство, депортация вызовет страх и панику. Многие представители интеллигенции начали покидать СССР самостоятельно.

Среди уехавших были экономисты, писатели, социологи, политические деятели и культурологи. Например, писатель Николай Бердяев, который был несколько раз был номинирован на Нобелевскую премию по литературе, философ Иван Ильин, ученик Льва Толстова и русский религиозный философ Валентин Булгаков.